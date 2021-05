A sorpresa Checco Zalone ha vinto il David per la migliore canzone. La Pausini sconfitta da favorita ha reagito così

Ieri sera, su Rai1, è andata in onda la premiazione dei David di Donatello 2021. Il premio da sempre rappresenta un grandissimo riconoscimento per il cinema italiano e anche ieri sera non sono mancate le sorprese.

Quella che ha destato più interesse e altrettanto stupore è stata la vittoria di Checco Zalone per la miglior canzone originale. Il brano “Immigrato“, che fa da colonna sonora al film del comico barese “Tolo Tolo”, ha sorprendentemente trionfato davanti alla favoritissima Laura Pausini.

La cantante italiana, fresca vincitrice dei Golden Globe e nominata anche agli Oscar per il brano “Io Sì”, colonna sonora del film Netflix “La Vita Davanti a Sé”, è da sempre una delle voci più apprezzate al mondo e davvero sperava di trionfare anche a casa sua.

Checco Zalone batte Laura Pausini: lei reagisce così

Invece, a sorpresa, il David è stato assegnato a Zalone. Al momento dell’annuncio la Pausini non è riuscita a trattenere la sua reazione, una risata mista allo stupore (e probabilmente anche un po’ di delusione).

Un giorno potrò dire che “io c’ero” quando in Italia Laura Pausini con una canzone nominata agli Oscar e vincitrice del Golden globe viene sconfitta da una canzone di Zalone pic.twitter.com/JOJTNz48g5 — Elvis♓️ (@__elvis_) May 11, 2021

Il video ha fatto rapidamente il giro del web e sono stati tantissimi a criticare la decisione. “Cara Laura. Il paese che tu ami tanto, che ringrazi sempre per primo quando vinci Grammy e Golden Globe non ti merita. Questo paese non ti meriterà mai”; ed ancora “Solo in Italia, paese del trash, può vincere Zalone collegato da casa in semipigiama e non Laura Pausini appena scesa da un volo proveniente da Hollywood”.

Nel frattempo il vincitore del premio ha commentato con la solita ironia che lo contraddistingue: “Se lo sapevo venivo”, ha detto Checco collegato da casa sua in videochat.

Per Luca Medici questa sarà sicuramente una serata da ricordare, visto che “Tolo Tolo” ha vinto anche il David dello Spettatore.