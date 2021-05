L’account Instagram di “Che Tempo che fa” ha pubblicato un toccante messaggio di Ilary Blasi contro la violenza sulle donne

L’account Instagram di “Che Tempo che fa”, la trasmissione di Rai 3 della domenica condotta da Fabio Fazio, ha oltre 400mila followers. Un grande successo anche grazie ai post che pubblica, che spesso vanno oltre temi della trasmissione e presenta messaggi da parte di personaggi noti.

Spunti di riflessione apprezzati dal pubblico, ma anche occasioni che arrivano dai fatti del giorno per aprire riflessioni che gli utenti poi commentano. In uno degli ultimi messaggi pubblicati è riportata un’intensa riflessione da parte di Ilary Blasi, la conduttrice dell’Isola dei Famosi, contro la violenza sulle donne. Si tratta di una vecchia intervista a “Vanity Fair”, che l’account ha scelto per aprire una riflessione.

Ilary Blasi e la riflessione sulla violenza contro le donne

“C’è l’impressione che ci stiamo subdolamente abituando a un elevato tasso di violenza contro le donne. Troppo spesso i ragazzi credono che il fatto di sentire un forte sentimento li autorizza a ogni gesto – è scritto nel post pubblicato da “Che tempo che fa” – la scusa è sempre la stessa: “Ero innamorato”. Così il “no” della ragazza diventa un peccato capitale”. Successivamente, la Blasi ha scritto che se poi c’è l’idea che, se uno ama, l’altro deve perdonare tutto. Vorrei che le donne, soprattutto le ragazze, avessero più orgoglio, più stima propria, e si prendessero più tempo per decidere con chi andare per mano. Non vale mai la pena sopportare un fidanzato-padrone, uno che magari ti dice anche come devi vestirti o chi devi frequentare”. Pur essendo parole di molti anni fa, hanno un significato importante: sicuramente utile per molte ragazze che vivono una situazione difficile.