Antonella Clerici continua a far registrare ascolti da record con “E’ sempre mezzogiorno”. E il futuro sembra essere roseo

Antonella Clerici sempre di più conduttrice di punta della Rai. La presentatrice, con il suo “E’ sempre mezzogiorno”, ha fatto registrare ascolti da record durante la fascia mattiniera, attestandosi ad una media di 1.8 milioni di telespettatori con picchi di 2 milioni.

La trasmissione, dedicata principalmente alla cucina, è stata spesso un’occasione di relax e sfogo dei telespettatori che intervenendo durante il programma hanno raccontato i loro problemi di salute ed economici dovuti alla pandemia. La Clerici, con il suo sorriso, ha fatto compagnia e rassicurato tutti loro, creando un rapporto di complicità che è stato premiato poi dai dati auditel.

Nell’ultima settimana, poi, c’è stato il gradito ritorno di Anna Moroni ai fornelli. Si è ricreata quindi la coppia vincente de “La prova del cuoco”, e così sarà per tutta la settimana fino a venerdì 14 maggio.

Antonella Clerici raddoppia a settembre: le conferme

E’ sempre mezzogiorno terminerà tra pochi giorni ma visto il grande successo la Rai ha deciso che a settembre 2021 il programma tornerà: ancora non è ufficiale, ma è probabile che Anna Moroni sarà confermata in studio per l’allegria dei fans della coppia culinaria.

Non solo: per la Clerici c’è anche un altro grande annuncio in merito alla prossima stagione televisiva. Antonella è stata confermata a gran voce alla conduzione di The Voice Senior, il talent show che durante le 5 puntate della passata edizione ha fatto registrare quasi il 20% di share.

Il futuro della presentatrice originaria di Legnano è più roseo che mai: i suoi show sono amatissimi dal pubblico e straconfermati nel palinsesto del prossimo anno. Inoltre la Clerici a breve dovrebbe finalmente annunciare il matrimonio con il suo compagno Vittorio Garrone: la celebrazione sembra essere vicina, si parla della prossima primavera.

