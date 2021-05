La pandemia è in diminuzione ma va sempre tenuta d’occhio. Il modo più semplice è attivare la nuova funzione di Google Maps

L’estate è alle porte e grazie alla diminuzione dei contagi da Covid ed il conseguente allentamento delle restrizioni tutti noi siamo pronti a tornare ad una vita simile a quella che eravamo abituati a conoscere.

La pandemia, però, va sempre tenuta d’occhio per tutelare la nostra salute e anche quella degli altri. Dove sarà più sicuro viaggiare? Quali sono i luoghi con meno contagi? Oggigiorno tutti i paesi e le regioni comunicano quotidianamente i dati, ma spesso è difficile riuscire ad ottenerli in tempo reale e a volte tutto questo genera confusione.

In nostro aiuto, come sempre, c’è la tecnologia. In questo caso parliamo di un app che è presente praticamente su ogni smartphone o tablet, ovvero Google Maps, che da un po’ di tempo ha implementato una nuova funzione che permette di restare aggiornati sui dati del Covid.

Google Maps, come attivare la mappa dei contagi Covid

La celebre app di navigazione sembra essere riuscita dove altri hanno invece fallito. Grazie alla nuova mappa speciale è possibile visualizzare i nuovi contagi relativi all’ultima settimana, con tanto di tendenza in aumento o in decremento.

Per attivarla il procedimento è molto semplice ed è identico sia per Android che per Ios: vi basta aprire l’app e cliccare sul simbolo dei due quadrati sovrapposti. Così facendo vi si apriranno i vari tipi di mappe disponibili, tra cui appunto una apposita chiamata “Informazioni sul Covid-19”.

Una volta selezionata Google Maps vi mostrerà i dati sui contagi in basso, mentre le mappe si coloreranno in base all’indice di rischio: ci saranno zone bianche, gialle, arancioni e rosse, un po’ come siamo abituati a suddividere l’Italia dopo gli ultimi DPCM.

Zoomando poi potrete addentrarvi in ogni singola regione del mondo, pianificando così il vostro viaggio in totale sicurezza e rispetto delle regole.