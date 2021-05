È Sempre Mezzogiorno, Anna Moroni ospite fissa di Antonella Clerici

Anna Moroni a È sempre mezzogiorno: sarà ospite di Antonella Clerici. Appuntamento da lunedì prossimo nella popolare trasmissione Rai

Una bella notizia per le tantissime persone che seguono quotidianamente “E’ sempre Mezzogiorno”, la popolare trasmissione “culinaria” di Antonella Clerici. I fan della trasmissione sono stati molto felici di vedere il ritorno di Anna Moroni, seppur solo come ospite. Si tratta della “partner” storica del programma di Antonella Clerici, che è stata al suo fianco per ben 15 anni ad ogni puntata de “La Prova del cuoco”. Una coppia affiatata, che era entrata nel cuore del pubblico.

Con la fine della popolare trasmissione e l’apertura di “È sempre mezzogiorno”, Anna Moroni è “sparita” ed è rimasta soltanto la Clerici alla conduzione. Tuttavia, la sorpresa è arrivata: Anna Moroni farà compagnia alla conduttrice per tutta la settimana. Non si tratta di un ritorno vero e proprio ma solo di una presenza in qualità di ospite. Tuttavia iniziativa ben gradita, che il pubblico ha accolto con piacere.

“E’ sempre Mezzogiorno”, si ricompone la coppia Clerici-Moroni

L’ultima volta che la Clerici e la Moroni hanno lavorato insieme fu nell’estate del 2018, quando entrambe salutarono il loro pubblico a causa del passaggio di testimone a Elisa Isoardi (che poi ha portato la trasmissione alla chiusura per scarsi ascolti). Anche in precedenza Anna Moroni aveva partecipato a una puntata di “E’ sempre mezzogiorno”, sempre ospite della Clerici ma tramite collegamento. La sua partecipazione si è svolta via Skype da casa sua.

E quella fu l’occasione in cui la cuoca promise all’amica Antonella che sarebbe presto arrivata in studio. Tutto si concretizzerà, a questo punto, la prossima settimana. La Moroni sarà ospite di Antonella Clerici per cinque puntate, da oggi, lunedì 10 maggio 2021 fino a venerdì 14. E chissà che questa partecipazione non possa essere la premessa per un ritorno definitivo nella prossima edizione del programma. La coppia potrebbe ricomporsi a partire dal prossimo autunno? Chissà…