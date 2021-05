Test: sei in grado di risolvere un caso come se fossi un agente dell’FBI? Scopri se hai un pensiero creativo e mettiti alla prova con noi

Oggi proveremo a mettere alla prova la tua creatività. Ti dovrai impegnare molto per risolvere alcuni casi, immedesimandoti nei panni di un detective dell’FBI. Dovrai utilizzare le tue capacità di analisi e ragionare sulla risposta giusta da fornire. In questo test dovrai usare bene la testa e adottare un approccio logico.

Soltanto il 5% di coloro che si sono cimentati hanno risolto il rebus. Non sarà facile, quindi. Se non dovessi riuscirci, non abbatterti. Potrai riprovarci nei prossimi giorni. Questo, ovviamente, non è un test con una validità scientifica. Si tratta soltanto di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendoli distrarre per qualche minuto dalla routine di tutti i giorni.

Un detective deve prendere in considerazione ogni particolare. La scena di un crimine spesso può rivelare tantissimi indizi, basta sapere dove e come cercare. Adesso ti sarà sottoposta un’immagine, dovrai provare a capire qual è la soluzione del caso. Sei pronto? Possiamo cominciare con il test del detective.

Il caso del mistero natalizio

Il caso che ti proponiamo oggi è ambientato nel periodo del Natale. Un detective è in servizio il 25 dicembre. Di buon mattino riceve una telefonata e si reca presso un’abitazione. Ad aprirgli la porta è un signore, evidentemente svegliato dal suono del campanello. Questa persona ha molto sonno, ma fa comunque entrare il detective.

“Il suo vicino sostiene che ieri, la vigilia di Natale, è venuto a casa sua a festeggiare. Secondo questa persona, lei è uscito con una scusa, mentre tutti erano nel suo soggiorno, e sarebbe entrato in casa sua per rubare soldi e oggetti di valore. Il suo vicino è sicuro che sia stato lei perché conosce già casa sua”.

Il proprietario risponde al detective: “Tutto ciò è folle! Io e la mia famiglia avremmo dovuto festeggiare il Natale a casa di amici. All’ultimo minuto abbiamo deciso di venire a casa mia e quindi siamo stati tutti qui per la vigilia. Abbiamo a stento avuto il tempo di decorare il nostro albero di Natale. Siamo rimasti a casa per tutto il tempo, non siamo mai usciti”.

Il detective replica: “Nessun problema, per me è il suo vicino che mente. È lui il bugiardo”.

Come fa il detective a sapere chi dei due sta mentendo? Qual è il dettaglio che gli è saltato all’occhio? Prenditi il tempo che ti serve e pensa alla soluzione. Poi scorri verso il basso per scoprire se è la stessa trovata dal detective.

La soluzione del test

Al detective è bastato scambiare due chiacchiere con il proprietario per comprendere che il suo vicino fosse un bugiardo. Ha guardato con attenzione la sua casa e ha scoperto il particolare che potesse confermare la sua tesi. Non è facile ma, con il ragionamento, ci puoi arrivare. Cosa ha visto il detective per convincersi chi fosse il bugiardo tra i due vicini?

Il dettaglio è l’albero. Per la precisione, le luci. Alcune sono scollegate e manca una lampadina. È evidente che sia stato decorato in fretta, proprio come ha dichiarato il proprietario dell’appartamento. Non c’è stato nemmeno il tempo di sostituire le luci difettose. Quindi il bugiardo è il vicino, che ha accusato ingiustamente il proprietario dell’appartamento.

Il test è terminato. Sei riuscito a risolvere il caso? Non era semplice, bisognava guardare con molta attenzione tutti i dettagli. Se questo test ti è piaciuto, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto divertenti e stimolanti. A presto!