Jennifer Lopez è stata avvistata insieme a Ben Affleck. Potrebbe esserci un ritorno di fiamma per i due? 17 anni fa la fine del loro rapporto

Jennifer Lopez è entrata nuovamente nel mirino dei paparazzi. La cantante e attrice statunitense, infatti, è stata vista in compagnia di Ben Affleck, noto attore che negli ultimi anni ha dato il volto a Batman in più pellicole. Secondo quanto riportato dal Daily Mail Celebrity, i due sarebbero partiti per un viaggio di una settimana in Montana allo Yellowstone Club.

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono stati già insieme e la loro rottura fece molto scalpore nel 2004. All’epoca venivano soprannominati i Bennifer. Pare che questo nomignolo possa tornare di moda, soprattutto se dovesse essere confermata la voce di un loro ritorno di fiamma. Come vedremo dopo, la loro relazione non è sempre stata rose e fiori, anzi. I due nel 2004 non si sono lasciati benissimo.

Le foto postate non lasciano dubbi: sono proprio loro! Le foto sono state scattate lo scorso 8 maggio, ma sembra che la coppia fosse allo stesso concerto qualche giorno prima. Cerchiamo di scoprire quanto c’è di vero su questo presunto ritorno di fiamma tra Jennifer Lopez e Ben Affleck.

Jennifer Lopez, le foto con Ben Affleck

Sembra proprio che tra Jennifer Lopez e Ben Affleck sia tornato l’amore. I due sono stati fidanzati dal 2002 al 2004 e hanno recitato insieme in due film: Amore estremo e Jersey Girl. Poco prima del matrimonio, i Bennifer decisero di lasciarsi, restando comunque in buoni rapporti. Ben Affleck nel 2001 e nel 2018 è stato ricoverato in una clinica per la sua dipendenza dall’alcol ed è notoriamente un giocatore di poker. È probabile che queste abitudini fossero alla base della loro rottura nel 2004.

JLo ha poi avuto altre relazioni, poche settimane fa è terminata la storia con Alexander Rodriguez, ex giocatore di baseball. I due stavano insieme dal 2017. Potrebbe essere una coincidenza, ma, proprio immediatamente dopo la rottura tra Lopez e Rodriguez, c’è stato l’avvistamento con Ben Affleck. L’attore americano, invece, ha appena terminato una relazione con l’attrice Ana De Armas.

Ben Affleck and J Lo are spotted together again as he whisks her off for romantic getaway in Montana 17 years after split https://t.co/JNZNYTbhri — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 11, 2021

L’ex Premio Oscar ha rilasciato alcune dichiarazioni qualche mese fa ad InStyle. Tra i tanti argomenti trattati c’era anche il suo rapporto con Jennifer Lopez. Ecco alcuni passaggi dell’intervista: “Ha un grande talento e merita il successo che ha ottenuto. Pare che beva dalla fontana della giovinezza. Ha lo stesso aspetto del 2003 e dimostra 40 anni al massimo”. Parole al miele per la sua ex e forse attuale compagna.

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono stati paparazzati l’8 maggio. Pare che entrambi fossero presenti ad un concerto tenutosi a Los Angeles qualche giorno prima. Forse proprio in occasione di quel concerto è scoccata nuovamente la scintilla. Seguiranno sicuramente aggiornamenti per quella che potrebbe essere la nuova coppia del 2021.