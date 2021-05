Isola dei Famosi, Akash perde la sfida e si infuria: “Basta offendermi”

L’Isola dei Famosi, Akash Kumar dopo aver perso la sfida va di nuovo su tutte le furie e attacca: “Basta con le offese, provateci voi”

Anche se ormai è uscito dal gioco da tempo, Akash Kumar è ancora (in un certo senso) protagonista dell’Isola dei Famosi. Ovviamente continua a frequentare lo studio di Canale 5 in quanto ex concorrente. Anche se ritirato volontariamente fa comunque parte del “parterre” degli ex concorrenti in studio.

E non manca di farsi notare con le immancabili polemiche. Soprattutto quando Ilary Blasi gli ha chiesto di partecipare a una particolare “sfida ricompensa” dallo studio per dare una mano a Beatrice Marchetti e Francesca Lodo, che nel frattempo erano in Honduras. Akash, però, ha perso il piccolo gioco, e tanto per cambiare è stato sommersi dagli insulti sui social.

Isola dei Famosi, Akash perde la sfida in studio e si arrabbia

E come sempre, il modello non ha resistito alla tentazione di replicare, rispondendo duramente su Instagram. Con una “storia” ha detto di essere stufo delle continue offese, provocando i “leoni da tastiera” a provare loro a vincere la sfida. “Tutti perdono nella vita e io ne sono orgoglioso”, ha chiosato Akash con una delle sue “massime”. Successivamente, l’ex concorrente ha detto alla Lodo e alla Marchetti di essere dispiaciuto per aver perso.

Le due ragazze sono su un’isola a parte, da sole, alle prese con maggiori difficoltà rispetto agli altri. E per far stare tutti tranquilli Akash ha promesso che nella puntata di venerdì proverà a rifare la sfida, promettendo di vincerla. Successivamente, il modello di origini indiane ha di nuovo preso il telefono in mano per commentare su Instagram la puntata. Stavolta era molto più rilassato, visto che ha confessato di essersi divertito molto nonostante il “flop” nella prova.