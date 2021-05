Amici, Sangiovanni spiega perché mette lo smalto sulle unghie

Sangiovanni spiega in un’intervista perché si mette lo smalto e cosa gli è piaciuto in particolare di Giulia Stabile, la sua fidanzata

Sangiovanni era sicuramente favorito per la vittoria dell’ultima edizione di “Amici“, il super talent di Canale 5. Pur essendo arrivato alla finale, a spuntarla è stata la ballerina Giulia Stabile, che tra l’altro nel frattempo si è fidanzata con il cantante. Un intreccio curioso, che ha eletto la ragazza vincitrice e il rapper come rivelazione del programma. Le sue canzoni sono state apprezzate dalla critica e dal pubblico.

Non a caso ha vinto l’apposito premio della Critica. Il giovane ha parlato in un’intervista a “Il Messaggero” nella quale ha raccontato qualche retroscena su se stesso, ma anche sul rapporto con Giulia. “C’è stato il primo bacio tra noi nella Casetta”, ha spiegato, rivelando che era tutto quello che desiderava. Sangio descrive Giulia come una persona speciale e un ragazza per bene. Naturalmente, il rapper non ha espresso delusione per non aver vinto, in quanto ha vissuto la finale come una sfida affrontata come coppia con la sua Giulia.

Sangiovanni: “Ecco perché mi vesto di rosa e metto lo smalto sulle unghie”

E poi il giovane artista spiega anche una curiosità che lo riguarda: alla domanda su che messaggio volesse dare al pubblico, l’artista ha spiegato il motivo per cui mette lo smalto sulle unghie. Non c’è nulla di male, però questa abitudine ha incuriosito il pubblico. Anche perché l’uomo che mette lo smalto spesso è visto (sbagliando) con un pochino di diffidenza: “A me piace aiutare le persone a sentirsi bene con se stesse. Siamo nel 2021 – ha spiegato – e ci sono troppi pregiudizi, preconcetti. Cose brutte. Non si tratta di un’identità di genere (maschio o femmina, ndr) ma di libertà di esprimersi”.

Il cantante ha spiegato che ha 18 anni e vuole sentirsi libero di vestirsi di rosa e mettere lo smalto sulle unghie. Un messaggio di libertà e utile per liberarsi da pregiudizi inutili e dannosi. Poi Sangiovanni ha anche risposto a chi lo paragona a Jovanotti o ThaSupreme. L’artista non si è scomposto, spiegando che la sua musica è influenzata da elementi diversi, anche se lui non cerca di assomigliare a nessuno. Ha spiegato che è cresciuto ascoltando Michael Jackson, di cui la madre è una grande fan.