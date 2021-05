Durante la puntata di lunedì dell’Isola dei Famosi è stato spiegato quanto sono dimagriti i naufraghi durante queste settimane di reality

Uno degli aspetti tipici dell’Isola dei Famosi è lo straordinario dimagrimento dei concorrenti del noto reality. Un aspetto che ha sempre colpito il pubblico, un po’ per la curiosità di vedere i cambiamenti fisici di chi perde molti chili, e soprattutto perché la perdita di peso è un dato evidente della sofferenza fisica a cui i naufraghi sono sottoposti. Molti chili persi in breve tempo, il patimento della fame e la fatica sono gli ingredienti del reality che appassiona milioni di telespettatori.

E naturalmente, anche questa edizione (arrivata alla 17esima puntata) mentre si avvia lentamente alla conclusione inizia a mostrare “il conto” dei chili persi a chi è rimasto ancora in gioco. C’è chi ha avuto dei cali di peso enormi, come lo youtuber Anwed, passato da 75 chili di quando è arrivato ai 59 di oggi. Un calo vertiginoso, avvenuto in circa 2 mesi. La perdita di peso e l’abbronzatura (inevitabile vista la situazione) spesso restituisce un risultato che gioca a favore dei naufraghi. Soprattutto chi si è presentato al reality con qualche “chiletto” di troppo.

Isola dei Famosi, quanti chili hanno perso i concorrenti?

Ad esempio come Andrea Cerioli, entrato nel gioco con 80 chili di peso (lui stesso spiegò di essere ingrassato) e oggi si ritrova con un perfetto peso forma di 64 chili. Anzi, forse anche troppo magro. Di certo grasso bruciato rapidamente a causa della fame e non senza sofferenze. E’ visibilmente dimagrito (anche lui troppo) il buon Roberto Ciufoli, che è passato dal “paffutello” dei suoi 75 chili a 59 chili attuali. Resistono meglio le donne, ad esempio, Miryea Stabile ha perso soltanto 6 chili. Ne pesava 59 e oggi segna 53 chili. Evidentemente è entrata nel gioco già decisamente magra ed era abituata a mangiare pochissimo.

Era evidentemente più in carne la signora Fariba Tehrani: la mamma di Giulia Salemi pesava 55 chili e oggi è passata 46. Anche in questo caso non è un calo vertiginoso, ma comunque sostanzioso per una donna di circa 60 anni. L’atletica Isolde Kostner non la fa franca: per lei 10 chili in meno, passando dai 60 di quando è entrata ai 50 di oggi. Era decisamente in forma anche quando è entrata, segno quindi che i chili persi sono andati a intaccare la muscolatura, ma non il sorriso dell’ex campionessa olimpica.