Michele, il fratello Franco Battiato: negli ultimi anni al centro del caso sulla vendita della casa di Milo dell’artista, Villa Grazia. Quando disse: “Lo assistiamo per come merita”



La notizia della morte di Franco Battiato è arrivata questa mattina, martedì 18 maggio. Tantissimi fan dell’artista siciliano piangono la scomparsa di un vero maestro della musica e della poesia italiana. Una morte che lascia in sospeso alcune questioni sulle quali si è dibattuto a lungo in questi anni. Una di queste riguarda il fratello di Franco, Michele, conosciuto perché è stato consigliere comunale a Milano nel partito Repubblicano.

Negli ultimi anni è entrato nella vicenda della messa in vendita della casa “Villa Grazia”, la residenza di Milo, in Sicilia, dove Battiato viveva e dove ha scritto moltissimi dei suoi indimenticabili capolavori. La notizia della vendita della villa ha fatto subito discutere, in quanto trapelò la contrarietà del maestro. Tanto è vero che Michele Battiato smentì la notizia: “La casa è di Franco e a lui resta. Non esistono progetti che riguardano la vendita della villa”, spiegò all’epoca alla stampa.

Franco Battiato e il “mistero” di Villa Milo messa in vendita. La versione del fratello

Tuttavia, lo stesso Michele confessò in un’intervista a Fanpage, che in realtà la casa fu messa effettivamente in vendita. Pur senza confermare la contrarietà del fratello Franco, Michele spiegò che l’iniziativa serviva per tutelare il futuro della famiglia. Di certo c’è che il grande maestro è rimasto nella sua amata casa, dove purtroppo è deceduto al termine di una lunga malattia. Aveva 76 anni.

A questo punto i fan si interrogano su cosa sia accaduto realmente: la tesi più probabile è che il progetto di vendere la villa si sia interrotto proprio a causa della malattia di Franco, che ha reso inopportuna l’idea di fargli lasciare la sua casa. “Stiamo assistendo mio fratello come merita”, spiegò lo stesso Michele parlando dell’argomento. Il fratello del maestro rassicurò sulle condizioni di vita del cantautore, che stava trascorrendo i suoi giorni a casa sua, con l’affetto di amici e familiari. Chissà se ora che purtroppo Franco non c’è più, il progetto di vendita andrà di nuovo avanti.

“E il mio maestro mi insegnò com’è difficile trovare l’alba dentro l’imbrunire.” Ciao Maestro #Battiato pic.twitter.com/Fku43FmC7N — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) May 18, 2021