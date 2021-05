Tommaso Zorzi ha parlato senza freni nella sua intervista con Rocco Siffredi. E ha svelato un suo desiderio hot

L’ultima puntata di “Punto Z”, il programma di Tommaso Zorzi in onda su Mediaset Play, ha lasciato davvero tutti a bocca aperta. Sì perchè l’influencer milanese si è lasciato completamente andare e ha parlato senza freni della sua sessualità e anche di un suo desiderio nascosto.

A quanto pare la chiusura del suo programma su Italia 1 non ha assolutamente messo ko il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, anzi. Tommaso, libero di poter dire tutto o quasi non andando più in diretta in una fascia protetta, si è totalmente aperto ai suoi fan.

Tommaso Zorzi si confessa a Rocco Siffredi: “Voglio fare un porno”

Gli ospiti della puntata di ieri erano Rosalinda Cannavò, Andrea Zenga e Stefania Orlando, ma soprattutto il re del porno italiano Rocco Siffredi. E proprio con Rocco sono emersi particolari scottanti su Tommaso Zorzi.

Il presentatore, infatti, durante la sua lunga chiacchierata con il pornoattore, ha rivelato: “Io e te abbiamo una cosa in comune, un gran ca**o“. Ma l’intervista non è finita qui e l’influencer ha svelato di avere un desiderio: “Come mi vedresti come attore in uno dei tuoi film? Voglio fare un porno prima di morire“.

Siffredi ha dato la sua approvazione, incoraggiando Zorzi: “Tu sei un ragazzo libero”. Poi la discussione si è spostata su argomenti decisamente più importanti al giorno d’oggi, come l’educazione sessuale e la visione distorta del sesso che si ha soprattutto tra gli adolescenti.

Rocco Siffredi ha spiegato come l’uso del doping nel mondo del porno sia sempre più comune, per poi dare un consiglio alle ragazze: “Non imitate le porno star, i ragazzi con poca esperienza pensano di potervi fare di tutto. Rischiano che in 4 o 5 facciano quello che oggi va molto di moda, il sesso violento, estremo. Poi tornano a casa, si pentono e succede il caos”