Isola dei Famosi, grande novità per la finale: non era mai accaduto prima

L’Isola dei Famosi cambia tutto: la notizia dovrebbe essere ufficiale, la finale si svolgerà in maniera del tutto differente dal passato

Anche se non c’è stato il trionfo di ascolti che forse ci si aspettava, L‘Isola dei Famosi (edizione numero 15) è stata comunque un successo. Il grande reality di Canale 5 si avvia lentamente verso la conclusione. Mancano 15 giorni e andrà in onda l’ultima puntata, che proclamerà il vincitore di questa edizione. L’appuntamento è per il 7 giugno, quando ci sarà la finale dell’ultimo reality stagionale.

I concorrenti sono sempre meno, e tra una puntata e l’altra il vincitore si farà strada tra nomination, prove leader e l’immancabile televoto. Questo a decretare il trionfatore, con i commenti dei tre opinionisti, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, che proveranno un po’ a “influenzare” la scelta del pubblico. Per l’edizione 2021 del reality è prevista una novità molto importante: il vincitore, infatti, non sarà proclamato in studio come accaduto in tutte le edizioni passate, ma direttamente in Honduras.

Leggi anche – Isola dei Famosi, quanto sono dimagriti i naufraghi? Alcuni risultati sono sorprendenti

Isola dei Famosi, cambia tutto per la finale

- Advertisement -

Il motivo è ancora una volta il problema legato alla pandemia da Covid-19. Nelle altre edizioni, dopo la penultima puntata i finalisti tornavano in Italia. Dopo qualche giorno di riposo la finale veniva celebrata direttamente in studio tra racconti e retroscena. Stavolta non sarà possibile utilizzare questo metodo: le restrizioni imposte dal Covid prevedono che ci rientra da un paese come l’Honduras debba sottoporsi a quarantena. Per questo motivo non ci sarebbe il tempo di partecipare alla puntata, che ovviamente sarà in diretta. Ecco perché, per la prima volta, si farà tutto in Honduras.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

E’ lì che si celebrerà il vincitore, con una situazione inedita e che potrebbe risultare perfino più interessante. La notizia arriva da TVBlog, che dà la novità come sicura. In realtà, ad anticipare la svolta fu Maddaloni a marzo, nelle prime fasi dell’Isola. L’atleta fu “colto” dalle telecamere mentre spiegava ai concorrenti la possibile novità. Tuttavia, si attende ancora l’ufficializzazione da parte di Canale 5: notizia che potrebbe arrivare direttamente da Ilary Blasi nella diretta di domani, venerdì 21 maggio 2021. Il reality sta entrando nelle sue fasi decisive.