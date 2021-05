Michelle Hunziker saluta Gerry Scotti e scappa da Striscia la Notizia. Questa sera un evento da non perdere assolutamente.

La bella conduttrice televisiva e volto di Striscia la Notizia questa sera ha intenzione di lasciare la postazione per volare letteralmente via dalla poltrona ed andare a Roma. Una occasione irripetibile e da non perdere.

Il tutto è stato descritto nei minimi dettagli nelle stories di Instagram proprio dalla stessa conduttrice televisiva. Che cosa ha in serbo per il proprio pubblico? Parliamo di un evento più unico che raro.

Perché di tutto questo? Ebbene per una occasione a dir poco importante. Questa sera la bella Michelle Hunziker sarà infatti volto della battaglia contro la violenza sulle donne. In che modo? Andando allo stadio della Roma.

Michelle Hunziker vola a Roma per i “Bomber contro i King”

La bella conduttrice Michelle Hunziker ha infatti fatto alcune stories su Instagram in cui spiegava il tutto. “Mi sono svegliata ed ho svegliato le bambine, mi sono fatta un caffè e mi alleno. Dopo vado a Striscia vedo la puntata e ci prepariamo. Quando abbiamo finito velocemente mangerò un panino e poi prenderò un aereo per andare allo stadio di Roma per una partita da non perdere“.

Il volto noto di Striscia la notizia questa sera scende in campo assieme a tanti illustri del mondo del calcio per la lotta contro la violenza sulle donne.

Questa sera scendono in campo gli uomini contro la violenza sulle donne, volti notissimi del mondo del calcio. “Ci sarà Materazzi, ci saranno Zanetti, Zambrotta, Cambiasso, Matri e poi anche Daniele De Rossi, Toni, Grosso, Vieri, Francesco Totti. Io sono davvero contenta” dice la donna. Parliamo di leggende del calcio nonché volti notissimi per tutti. In primis il grande calciatore romano che di recente ha avuto a che fare proprio con gli inviati di Striscia.

Ad onore di precisione dobbiamo dire che nelle sue storie Michelle Hunziker ha voluto lanciare proprio in questa occasione un messaggio molto chiaro. “La violenza contro le donne – dice la signora di Striscia la Notizia – va combattuta assieme. Gli uomini che scendono in campo per le donne con un aiuto concreto contro la violenza è un segnale molto importante. Stasera avrò la maglia, sarò lì e parleremo di questo fenomeno anche assieme a Giulia Buongiorno”.

La bella conduttrice ha deciso di metterci la faccia e tutti come lei sono pronti a mettere il proprio volto e la propria notorietà a servizio di una battaglia così importante.

