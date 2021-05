Nancy Brilli, a Il Corriere della Sera, parla di sua madre scomparsa quando aveva 10 anni e le terapie che ha provato per far affiorare dei ricordi perduti dell’infanzia

Nancy Brilli è una delle attrici italiane più belle di tutti i tempi. Col suo sguardo sexy, le labbra carnose e un’eleganza che la caratterizza ha fatto innamorare molti uomini.

Ospite venerdì a Top Dieci su Rai 1 condotto da Carlo Conti, Nancy ha voluto parlare della sua infanzia e del dolore lancinante che ha provato quando ha perso sua mamma a soli 10 anni. I ricordi sono pochi e ha cercato di recuperarli tramite l’ipnosi. Vediamo se è riuscita nel suo intento

Nancy Brilli per ricordare sua mamma ha provato l’ipnosi: “Troppo dolore”

Nancy Brilli diventò famosa grazie al destino. Una delle sue compagne di classe era infatti la figlia del regista Pasquale Squitieri. E’ forse l’unico momento che ricorda con allegria Nancy che ha avuto un’infanzia veramente difficile. Sua mamma morì quando lei aveva solo 10 anni. In 6 mesi perse la madre per un tumore al pancreas.

Di quel momento ricorda veramente poco, come ha detto nell’intervista de Il Corriere della Sera: “La mia infanzia non la ricordo proprio, di mamma niente, eppure 10 anni non sono pochi“.

Nancy ha un vuoto nel ricordo della sua infanzia. Quando perse la madre dovette andare a vivere con i nonni che però la facevano sentire un vero e proprio peso. La sorella del padre invece non era mai in casa perché impegnata col lavoro.

L’attrice ricorda quel momento come il periodo più difficile della sua vita, portandola a fuggire di casa appena compiuti 18 anni. Nancy Brilli ammette che la malinconia fa parte della sua vita e che la porta sempre con se come se fosse un “trolley”. Ha sempre cercato una figura femminile da cui prendere spunto e affetto, visto che nella sua infanzia è proprio mancata ed il ricordo di quel po che ha vissuto (i primi 10 anni di vita) ormai è svanito.

Per cercare ciò ha utilizzato anche terapie innovative come l’ipnosi, ma non avendo successo. “E’ scomparsa dalla mia vita. Ho provato sotto ipnosi… Nemmeno un ricordo. Troppo dolore” dice al giornalista.

La terapia non ha funzionato e aggiunge “Quando guardo la foto di mia madre è come se guardassi una sconosciuta“. Il dolore è tanto e ormai ha perso le speranze. “Se perdi il ricordo della persona, la perdi” conclude l’attrice molto dispiaciuta. Quando un’icona come Nancy Brilli parla del suo momento difficile, ognuno si sente toccato perché ormai tutti siamo un po’ affezionati a lei.