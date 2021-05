Nicola Carraro pubblica un post sui social per la sua ex moglie Adonella Colonna di Paliano appena scomparsa. Mara Venier dice la sua sulla donna

Nicola Carraro è l’attuale marito di Mara Venier. La coppia è come il vino: più passa il tempo e più è buono. Sono molto innamorati e condividono interessi in comune.

Nicola è un ex produttore cinematografico, mentre Mara Venier è attrice e conduttrice di programmi come Domenica In. Oltre alla passione per il mondo dello spettacolo, amano anche tanto il cibo e da poco hanno deciso di mettersi a diete insieme.

Ma ecco la brutta notizia: oggi è venuta a mancare Adonella Colonna di Paliano, ex moglie di Nicola che l’ha voluta salutare tramite un post su Instagram.

- Advertisement -

Mara Venier ha commentato il post dicendo quello che pensa della donna scomparsa poche ore fa. Scopriamo cosa ha scritto

Mara Venier su l’ex moglie di Nicola Carraro: “Donna meravigliosa”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicola Carraro (@provo2000)

Oggi è morta Adonella Colonna di Pianello, ex moglie di Nicola Carraro. L’ex coniuge ha voluta ricordarla pubblicando un post sui social.

L’immagine rappresenta la donna in una foto in bianco e nero e la didascalia scritta dall’ex produttore dice “Ciao Ado, riposa in pace“. E’ così che ha deciso di salutarla Nicola.

Tanti sono i commenti sotto il post e la maggior parte si domandano chi sia questa famosa Ado. A rispondere alle incomprensioni ci pensa Mara Venier, attuale moglie di Carraro.

La conduttrice spiega che la donna nella foto è l’ex moglie di Nicola, da cui ha avuto i suoi tre figli. Inoltre aggiunge che Adonella era una “Donna meravigliosa“. Due semplici parole per descrivere quello che ha provato quando l’ha conosciuta.

Adonella aveva un buon rapporto con la conduttrice e con Nicola. I due ex coniugi convolarono a nozze nel ’63 e ebbero 3 figli: Gerò, Ginevra e Giada.

La coppia si separò nel 1980 e i motivi non sono noti. Adonella ha sempre preferito vivere nella privacy e lontano dai riflettori nonostante fosse famosa anche lei per essere una nobile; era infatti la principessa della dinastia di Paliano.

Da quel momento i rapporti sono sempre stati buoni, anche quando Nicola si risposò con Mara.

La coppia attuale ha voluto ricordale Adonella con poche parole, ma coincise e siamo certi che Mara Venier e Nicola Carraro riusciranno a superare insieme questo dolore