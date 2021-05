Giacomo Czerny, tronista di Uomini e Donne, prima di fare la scelta ha avuto una proposta di lavoro molto allettante. Vediamo per quale posizione e soprattutto da chi

Giacomo Czerny è l’ultimo tronista rimasto. A breve andrà in onda la sua scelta a Uomini e Donne, programma che ha l’intento di far trovare l’anima gemella.

Il tronista è arrivato alla fine del suo percorso con due ragazze: la mora Martina Grado e la bionda Carolina Ronca. Dopo settimane passate a fare esterne con le due, Giacomo ha scelto Martina.

Ma prima di arrivare al momento fatidico, Maria de Filippi gli ha proposto di lavorare per lei. Scopriamo come ha reagito e se ha accettato

Maria de Filippi propone al tronista Giacomo di lavorare per lei:

Giacomo Czerny è un ragazzo di 25 anni che vive in provincia di La Spezia. Per guadagnarsi da vivere fa il videomaker, riuscendo a far conciliare il lavoro con la sua passione.

Quando si è presentato al pubblico di Uomini e Donne, ha infatti portato il video di presentazione prodotto proprio da lui.

Maria de Filippi ne è subito rimasta entusiasta elogiando le doti del giovane ligure e ricordandogli di essere bravo in varie puntate del programma.

A Maria piace tanto il ragazzo, non solo per il suo talento lavorativo, ma anche perché ha sempre portato rispetto al programma dimostrandosi coerente, gentile e soprattutto sincero.

Da quanto riportato dalle anticipazioni de IlVicolodelleNews.it, la conduttrice ha proposto a Giacomo di lavorare per la sua produzione come videomaker, ricordando quello che ha provato quando ha visto la sua presentazione. “Maria sottolineò il fatto che lo avesse fatto interamente lui e che era molto bello“, si può leggere sull’articolo.

Per Maria non è la prima proposta di lavoro. A Uomini e Donne sta lavorando Fabio Ferrara, ex corteggiatore del programma e ha lavorato anche l’ex tronista Teresa Cilia.

Anche nella produzione di C’è posta per te troviamo dei volti noti: i due ex tronisti Gianfranco Apicerni e Andrea Offredi.

Non sappiamo ancora cosa ha risposto Giacomo alla proposta di lavoro, ma da quello che si legge su IlVicolodelleNews.it “dalla faccia si è capito che ci sono molte possibilità“.

Grazie al programma di Uomini e Donne, il tronista ligure è riuscito a fare il triplette: ha acquisito popolarità, esce innamorato e non più single con Martina che ha ricambiato l’amore e con un nuovo lavoro.

Ma scopriamo insieme quale è stata la risposta definitiva di Giacomo seguendo il programma di Uomini e Donne in onda su Canale 5 alle 14:45