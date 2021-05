Un Passo dal cielo, stasera l’ultima puntata: tutte le anticipazioni

Un passo dal cielo 6 – I Guardiani, stasera giovedì 20 maggio in onda su Rai 1 l’ultima puntata. Tutte le anticipazioni dell’episodio

“Un Passo dal Cielo – i Guardiani” chiude stasera su Rai 1 il fortunato ciclo della sesta stagione. La fiction ambientata tra le montagne delle Dolomiti ha centrato quest’anno il suo record di ascolti. Questa sera, giovedì 20 maggio 2021, chiuderà la stagione con la promessa di tornare nella prossima. Ovviamente, tutti gli argomenti in sospeso e i dubbi verranno sciolti in quest’ultimo appuntamento.

Ma cosa accadrà nella puntata di stasera? Sicuramente verrà chiarito il motivo della morte di Emma, ma non sarà facile. I due amici Francesco e Vincenzo litigheranno e i loro legame sarà messo alla prova. Nella situazione tra i due sarà coinvolta anche Manuela. Francesco si sentirà tradito da entrambi e non sarà semplice farlo tornare sui suoi passi. Sulla morte di Emma indaga anche Vincenzo, che cerca di aiutare in tutti i modi l’amico.

Un Passo dal Cielo 6: cosa accadrà nell’ultima puntata

La certezza che verrà fuori è che Emma non è morta per un incidente. Una verità che sconvolge Francesco, che aveva da tempo dei sospetti. Tuttavia non potrà nascondere la sua rabbia perché gli amici gli hanno nascosto per troppo tempo la verità. Si tratta, quindi, di un omicidio. Protagonisti di “Un Passo dal Cielo 6” sono Daniele Liotti (Francesco Neri), Enrico Ianniello (che interpreta il commissario Vincenzo Nappi) e Gianmarco Pozzoli (Huber). Completano il cast Luca Chikovani (Enrico), Aurora Ruffino (Dafne), Carlo Cecchi (Christoph), Filippo De Carli (Giorgio) e Pilar Fogliati (Emma), Giusy Buscemi (Manuela), Serena Iansiti (Carolina), Gianmarco Pozzoli (Huber), Anna Dalton (Elda), Jenny De Nucci (Isabella). Le puntate di “Un Passo dal Cielo 6” sono disponibili anche su RaiPlay per chi non fosse riuscito a seguire le puntate in tv.