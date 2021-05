Ascolti TV Auditel giovedì 13 maggio 2021. Un Passo dal Cielo trionfa. Crollo di Canale 5 con First Man. Buon risultato per Amore Criminale

Il giovedì sera in tv è all’insegna di Rai 1 e del trionfante “Un Passo dal Cielo”. La fiction ambientata sulle Dolomiti e arrivata alla sua sesta edizione ha conquistato la serata con ascolti ancora in salita. Ben 5.015.000 di spettatori e un notevole share del 23.2%. Numeri davvero importanti, per una serie che ottiene man mano sempre più gradimento.

Il successo di Rai 1 e della sua fiction mette in ginocchio Canale 5, che rinuncia a produzioni proprie mandando in onda il film “First Man – il primo uomo”. In questo caso gli ascolti sono stati bassi, con 1.370.000 di spettatori e uno share del 7.5%. A sorpresa, il secondo programma più visto è stato “Amore Criminale” su Rai 3. Registrati 1.605.000 spettatori e un ottimo share del 6.8%. Risultato di prestigio e probabilmente inaspettato.

Ascolti tv Auditel giovedì 13 maggio: grande risultato per “Amore Criminale”

Sempre sulla Rai, nel secondo canale “Anni 20” ha raggiunto 453.000 spettatori e un modesto share dell’1.9%. Il programma di avventure “Freedom” su Italia ha messo davanti alla tv 862.000 spettatori e uno share discreto, fermo al 4.4%. Risultato comunque interessante. Va tutto sommato bene anche Dritto e Rovescio su Rete 4. Le inchieste di De Debbio mettono davanti alla televisione 1.264.000 spettatori e uno share del 7.1%.

Sconfitto “Piazza Pulita” su La7, che ottiene 827.000 spettatori e uno share del 4.8%. Su TV8 il film “Sotto Assedio – White House Down” mette davanti allo schermo 463.000 spettatori e uno share del 2.2%. Infine, sul Nove il film “Tutte contro lui” è stato visto da 567.000 spettatori e uno share del 2.5%.