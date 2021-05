Isola dei Famosi 2021: anticipazioni, diretta ed eliminato puntata 14 maggio. In nomination Emanuela, Rosaria, Valentina Persia e Roberto

Ci siamo, tutto pronto per l’appuntamento del venerdì con L’Isola dei Famosi. Nella seconda puntata settimanale (dopo lo spostamento dal giovedì) c’è attesa soprattutto per la prossima eliminazione. Lunedì Francesca Lodo ha deciso di rimanere con Beatrice Marchetti sull’ultima isola, sperando di poter rientrare in futuro nel gioco.

Ora i gruppi Arrivisti e Primitivi non ci sono più, e siamo al tutti contro tutti in quella che sarà la 17esima puntata di questa edizione. Clima come sempre teso, a causa soprattutto dello stress per la mancanza di cibo e la relativa stanchezza. Appuntamento su Canale 5, con Massimiliano Rosolino e i concorrenti dalla Palapa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberto Ciufoli Campo de Fuori (@roberto_ciufoli_campo_de_fuori)

- Advertisement -

Leggi anche – Isola dei Famosi, l’accusa di Fariba ad Awed: “Ha bestemmiato”. Cosa è successo

Isola dei Famosi, per i sondaggi Roberto Ciufoli non rischia l’esclusione

In studio a Milano la conduttrice Ilary Blasi e gli opinionisti Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Il pubblico si chiede se durante la serata si parlerà della presunta bestemmia di Awed, denunciata da Fariba Therani. Ma attenzione c’è anche per i continui litigi, con Valentina Persia e Roberto Ciufoli particolarmente nervosi. Sono quattro i “nominati” che rischiano l’eliminazione: Emanuela Tittocchia, Roberto Ciufoli, Rosaria Cannavò e Valentina Persia. A decidere (ne uscirà solo uno) sarà, come sempre, il televoto.

Sui social il pubblico si chiede chi sarà l’eliminato, senza dimenticare che anche Valentina ed Emanuela si giocano la permanenza sull’Isola. I sondaggi prevedono che Valentina ed Emanuela sono a rischio, così come Rosaria Cannavò. Dovrebbe salvarsi, invece Roberto Ciufoli, il quale – sempre secondo i sondaggi – avrebbe conquistato la simpatia del pubblico.