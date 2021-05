Isola dei Famosi, Fariba lancia l’accusa contro l’influencer Awed affermando che avrebbe bestemmiato: rischio squalifica o falso allarme

Dall’Isola dei Famosi arrivano accuse pesanti contro Awed. Secondo Fariba Therani, il concorrente avrebbe bestemmiato. Nel corso della sedicesima puntata in onda lunedì scorso su Canale 5, sono stati molti i battibecchi tra i due. Spesso veri e propri scontri, che sono iniziati sin dalle prime fasi del reality. Alcune volte i litigi hanno sfociato in un curioso lato comico, ma spesso non è mancata la tensione.

Intanto Fariba è stata salvata ancora una volta dal pubblico e ha evitato l’eliminazione dopo l’ennesima nomination. In studio, la figlia di Fariba, Giulia Salemi, ha fatto il tifo per la madre, criticando a spron battuto l’influencer e i suoi atteggiamenti. A un certo punto lo scontro è diventato talmente acceso che Fariba si è dovuta fermare. La donna era sotto attacco incrociato di Valentina Persia nella Palapa e Gilles Rocca in studio.

Isola dei Famosi, la grave accusa di Fariba nei confronti di Awed

Stress e nervosismo a fior di pelle. Ma Fariba ha poi ripreso a parlare quando è stata chiamata nella riservata zona delle nomination. A quel punto, la concorrente ha spiegato che Awed quella stessa mattina aveva bestemmiato. Un’accusa che ha trovato l’appoggio di Vera Gemma. Tuttavia, per motivi imprecisati la grave accusa di Fariba è passata inosservata durante la diretta. Alle sue parole non ci sono stati commenti.

Non si capisce se perché la donna stava parlando “a manetta” e quindi il suo discorso si è perso tra mille parole, oppure perché c’è stata la precisa volontà di non approfondire l’argomento. Intanto il popolo del web chiede di fare chiarezza, ed è partita la caccia al filmato incriminato. Si attendono sviluppi per la puntata di venerdì, visto che la bestemmia durante il gioco comporta l’immediata squalifica.