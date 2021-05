La notizia era nell’aria visto il grandissimo successo di Felicissima Sera: Mediaset ha confermato il programma di Pio e Amedeo

Felicissima sera ha fatto registrare il boom di ascolti questa primavera e, come da copione, Mediaset non si è fatta sfuggire l’occasione di rinnovare il programma di Pio e Amedeo per un’altra stagione.

L’esordio alla conduzione dei due comici pugliesi è stata davvero straordinaria, anche se non sono mancate le polemiche. L’invettiva del duo contro il politically correct e le discriminazioni continua a far discutere in lungo e in largo, ma i foggiani non hanno intenzione di fare passi indietro.

“Abbiamo solo cominciato”, avevano annunciato in un loro post su Instagram in cui avevano ribadito ancora una volta le intenzioni del loro monologo. Nonostante le spiegazioni, c’è ancora chi ha ritenuto volgari e offensive le loro parole.

Del resto Pio e Amedeo hanno già abituato il pubblico in passato al loro linguaggio irriverente. Che piaccia o no, Felicissima Sera è stato comunque un esordio da record e la maggior parte dei telespettatori pare aver apprezzato le tre serate di risate e spensieratezza.

Pio e Amedeo, Felicissima Sera torna in autunno

Secondo quanto riportato dal settimanale “Oggi”, Mediaset ha confermato il programma per il prossimo anno e le nuove puntate di Felicissima Sera potrebbero andare in onda già il prossimo autunno.

I vertici della tv che fa capo a Berlusconi, tuttavia, non hanno confermato ne smentito l’indiscrezione del settimanale. Per l’ufficialità, come sempre, bisognerà attendere ancora qualche settimana quando verranno resi noti i palinsesti per la stagione 2021-2022.

Nel frattempo i comici pugliesi si godono l’ennesimo successo televisivo e sperano di fare il bis anche al cinema. A breve, infatti, uscirà nelle sale il loro film “Belli Ciao” diretto da Gennaro Nunziante. La pellicola sarebbe già dovuta essere pronta ma, a causa della pandemia, le riprese sono state stoppate e sono potute andare avanti solamente durante la primavera. L’uscita del film è al momento prevista per il 1 gennaio 2022.