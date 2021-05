Le indiscrezioni sui nuovi palinsesti Canale 5. Cosa vedremo in autunno: le anticipazioni e indiscrezioni con i programmi del day e prime time

Cosa accadrà in autunno nel palinsesto di Canale 5? Emergono già le prime indiscrezioni, riportate da TvBlog. A quanto pare sono in arrivo parecchie conferme. Si parte da Mattino 5, con Federica Panicucci e Francesco Vecchi che restano alla conduzione. Si rinnoverà l’appuntamento anche con Forum di Barbara Palombelli. Restano anche tutte le varie soap opera del pomeriggio, ma su questo c’erano pochi dubbi.

Conferme solide e scontate per “Uomini e donne” di Maria De Filippi. Restano, ovviamente, anche gli altri programmi della “regina della tv”, come “C’è Posta per te” ed Amici. Colossi televisivi che sono, naturalmente, intoccabili. Una conferma che era, ormai, scontata è quella del Grande Fratello Vip 6, che tornerà in autunno. Non è stato ancora annunciato il conduttore, ma sarà ancora Alfonso Signorini. Nonostante un’edizione non indimenticabile, tornerà anche l‘Isola dei Famosi, ma nel 2022.

Palinsesti Canale 5, resiste la d’Urso. Novità Enrico Papi

Per quel che riguarda la discussa Barbara d’Urso, arriva la conferma del suo “Pomeriggio 5”. Stesso discorso per il preserale con Gerry Scotti e Paolo Bonolis, che si alterneranno con i rispettivi quiz ormai tradizionali. Per ora sono queste le prime conferme attendibili, senza dimenticare il ritorno di Enrico Papi. Non è ancora ufficiale, ma il presentatore avrà anche lui una fascia preserale, probabilmente con un gioco. Ma soprattutto, Papi tornerà con la conduzione di “Scherzi a parte”.

Il sabato pomeriggio non si toccano Amici di Maria De Filippi e Verissimo con Silvia Toffanin. Nonostante le tante voci, tornerà anche Domenica Live con Barbara d’Urso. Non sono stati decisi i programmi della domenica sera: in questo caso è sicura la cancellazione di “Non è la d’Urso”, anche se sarebbe più corretto parlare di mancata conferma. Tuttavia, ci sono voci di un nuovo coinvolgimento di Barbara d’Urso alla domenica sera, ma con na pruduzione diversa. Resta confermato anche “Tu si que vales”.