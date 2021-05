Uomini e Donne, anticipazioni: incredibile litigata tra Armando e Nicola

Uomini e Donne: lite furiosa tra Armando Incarnato e Nicola Vivarelli. Le anticipazioni: Gemma Galgani criticata, Nicola Vivarelli la difende

E’ successo di tutto nella puntata di “Uomini e donne” che andrà in oggi, giovedì 20 maggio, come sempre su Canale 5. La “sfilata delle dame” ha scatenato un furioso litigio. Le protagoniste della versione “senior” del programma si “sfideranno” sul tema del “Sogno di una notte di mezza estate”. Ovviamente, la prima a fare la sfilata sarà Gemma Galgani, che ballerà un can can molto ironico.

Durante la danza, la sua culottes cadrà a terra, scatenando le risate di tutti. Tuttavia, nonostante il buffo incidente la donna vincerà la gara. A questo punto interverrà la solita Tina Cepollari, che non mancherà di attaccare Gemma. A prendere le difese della torinese ci penserà Nicola Vivarelli, che spigherà come la Galgani (71 anni) sia stata spiritosa e divertente.

Uomini e donne, il furioso litigio tra Nicola e Armando

In sostanza l’accusa verso Tina è di attaccare Gemma per partito preso, senza un vero motivo. Ma non finisce qui, perché Vivarelli sarà poi duramente contestato da Armando Incarnato. Quest’ultimo interverrà “a gamba tesa” nello scontro tra Elisabetta e Luca, consigliando a Vivarelli di lasciare stare Gemma e non prenderla più in giro.

I toni si alzeranno improvvisamente, con tanto di dita puntata e intimidazioni reciproche. Addirittura verrà fuori che Sirius, in realtà, sia attratto dagli uomini. A quel punto Nicola si arrabbierà, smentendo le insinuazioni di Incarnato e arrabbiandosi molto. Chiaramente, a fare da “Deus ex machina” e mettere pace tra i litiganti ci penserà Maria De Filippi, che interverrà per placare gli animi.