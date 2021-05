Le figlie di Gigi Proietti, Susanna e Carlotta: chi sono e cosa fanno. Entrambe lavorano nel mondo dello spettacolo e dell’arte

Sarà un pomeriggio molto interessante, quello di oggi, domenica 23 maggio 2021. Su Rai 1, come sempre, in onda “l’ammiraglia Domenica In” (leggi le anticipazioni della puntata) e a seguire l’altro fortunato programma di Rai, “Da noi… a ruota libera”, con Francesca Fialdini. E proprio questa sarà l’occasione per vedere in studio le figlie di Gigi Proietti, ossia Carlotta e Susanna. Loro saranno tra gli ospiti del programma, assieme a Christian De Sica, tra gli altri.

Il grande Gigi Proietti è scomparso il 5 novembre del 2020. L’artista è stato salutato con una cerimonia funebre al Globe Theatre, che lui stesso ha fondato nel cuore di Roma. Dalla compagna Sagitta Alter ha avuto due figlie, Susanna e Carlotta. In tanti si chiedono cosa fanno le due donne: entrambe lavorano nel mondo dell’arte. In particolare, la figlia maggiore è una scenografa molto apprezzata, mentre Carlotta è cantante e attrice.

Le figlie di Gigi Proietti lavorano nel mondo dello spettacolo

Quest’ultima, nata il 2 marzo 1981 a Roma, si è formata presso la scuola attori del Cantiere Teatrale di Paola Tiziana Cruciani. E’ stata vista nella fiction “Una pallottola nel cuore”, nel ruolo di Marzia. Carlotta ha partecipato anche alla seconda stagione della fiction. Nel 2010, invece, è stata regista nel cortometraggio Waltere. Le figlie di Gigi Proietti parleranno molto del ricordo del padre, il rapporto con lui e sulle emozioni più belle che le ha lasciato.

Descriveranno anche la loro carriera e come si vive nel mondo dello spettacolo con un cognome così importante. Entrambe le donne sono presenti su Instagram con i loro profili. Susanna, però, ha preferito utilizzare un profilo privato, mentre Carlotta ha un profilo pubblico, dal quale ci si può aggiornare sui suoi ultimi progressi professionali. Tra le foto, anche qualcuna molto tenera con il padre Gigi.