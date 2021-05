Ricordate Lacey Hodder? Si tratta di una delle paziente che ha colpito di più gli spettatori di Vite al Limite: ecco come sta oggi.

Forse la ricorderete come uno dei casi più interessati del dottor Nowradazan, il famosissimo dietologo di Vite al Limite.

Parliamo di una delle pazienti che ha commosso e di certo fatto tifare il pubblico all’inverosimile e che partiva da un peso decisamente difficile da gestire.

Lacey, infatti, pesava 315 chili ed è stata una delle pazienti con un percorso seguitissimo tanto che ancora oggi i fan la supportano tramite Internet.

Ecco come sta oggi.

Lacey Hodder di Vite al Limite: ecco come sta oggi

Quando è arrivata a chiedere aiuto al Dr. Nowzaradan, Lacey Hodder pesava più 300 chili. Il suo percorso e la sua vita hanno di certo incuriosito molti dei fan di Vite al Limite, anche per via di un dettaglio curioso.

Lacey, infatti, appena scesa dalla macchina sotto gli occhi delle telecamere per andare ad incontrare il dottore, inciampò e cadde rovinosamente.

Impossibile non provare simpatia per il suo personaggio ed anche, dopo aver conosciuto la sua storia, empatia e compassione.

Lacey, infatti, pesava 315 chili ma i suoi problemi non si fermavano solo al livello fisico. La donna, infatti, purtroppo soffre di un disturbo bipolare che le ha reso la vita decisamente difficile. La scelta di incontrare Nowzaradan, però, si è rivelata vincente.

Grazie alla sua forza di volontà, infatti, Lacey ha perso quasi immediatamente 50 chili rendendo felicissimo il dottore.

Oggi, come dichiara anche dal suo profilo Instagram, Lacey sa ancora di avere tanta strada da fare ma ogni tanto le piace guardarsi indietro per ricordarsi da dove è partita.

Nel frattempo, raggiunta da In Touch Weekly Lacey ha anche dichiarato:

“Sto lavorando ad un nuovo progetto che chiameremo Discord Server. Si tratta di una piattaforma online dove gli utenti potranno interagire attivamente tra loro dandosi reale supporto per raggiungere l’obbiettivo di una dieta più equilibrata e di una vita più sana“.

Insomma, tutto nella sua vita è cambiato: Lacey non ha ripreso peso ed oggi sta meglio che mai! Forse ha influito anche una scelta decisamente importante, che le ha cambiato la vita.

La scelta di Lacey che forse le ha salvato la vita: è diventata vegana

Un post condiviso da (@wyldyflower)

A dichiararlo è proprio Lacey che, attivissima sul suo profilo Instagram, lo ha addirittura inserito nella sua bio, cioè lo spazio dove tutti gli utenti si descrivono.

Lacey, infatti, ha scritto di essere una “baby veg“, cioè una vegana che ha appena iniziato il suo percorso di abbandono dei prodotti di origine animale.

Su Instagram, Lacey Hodder condivide tantissimi momenti della sua vita privata: dal compleanno della mamma al nuovo colore di capelli, passando anche dai piatti che mangia.

Vedere molte foto di cibo, sul suo profilo, potrebbe quasi “spaventare” i suoi fan, visti i problemi che Lacey ha avuto in passato con i chili di troppo.

Invece Lacey condivide spesso pasti vegani, corredati da didascalie esaustive con le quali si racconta sempre di più al mondo.

In uno dei post, infatti, Lacey racconta di aver “odiato l’insalata” per anni! Il mondo vegano, con il suo “pollo” finto e i prodotti dal sapore curioso l’hanno decisamente avvicinata anche ai cibi “sani“.

Un post condiviso da (@wyldyflower)

Oggi, Lacey Hodder di Vite al Limite conduce una vita felice.

Grazie al suo cane ed un gatto, ad una collezione di piante impressionante, al suo stile di vita vegano ed i capelli colorati, possiamo ben dire che Lacey è proprio rinata!