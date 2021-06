Domenica In, anticipazioni puntata del 6 giugno. Gli ospiti di Mara Venier

Domenica In, anticipazioni puntata 6 giugno: tra gli ospiti di Mara Venier anche Gessica Notaro, Orietta Berti, Edoardo Vianello e Bobby Solo

Il weekend è in arrivo e l’appuntamento con Domenica In su Rai 1 è immancabile. Altra puntata della amatissima trasmissione con Mara Venier, che anche in questa prima domenica di giugno terrà compagnia agli italiani che trascorreranno la giornata a casa. Tra le anticipazioni della puntata di TVBlog, l’arrivo di Gessica Notaro. L’ospite di Mara Venier si racconterà in una delle consuete lunghe interviste della presentatrice.

Volto familiare di “Verissimo”, la Notaro si farà conoscere anche dal pubblico Rai. Nella puntata di Domenica In si parlerà anche di Little Tony, un tema caro a Mara Venier. Il ricordo del cantante è sempre forte nella memoria di tutti, e il programma lo ricorderà anche in questa puntata. La scorsa settimana in studio è stata ospite la figlia Cristiana Ciacci, stavolta tocca agli amici Edoardo Vianello, Orietta Berti e Bobby Solo.

Domenica In ricorderà Little Tony: le anticipazioni

Naturalmente, non mancherà la loro musica per ricordare Little Tony. Ma come al solito, prima di parlare di spettacolo, Mara Venier dedicherà la prima parte del programma al tema del Covid-19.

Si farà il punto sulla pandemia e soprattutto sulla campagna vaccinale. Ospite ancora una volta il sottosegretario al Ministero della Salute Pierpaolo Sileri. Ci sarà anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il direttore di Libero Alessandro Sallusti, e Orietta Berti che racconterà la sua esperienza con il contagio.

Atteso anche il cantautore Ron, che presenterà il suo nuovo singolo “Abitante di un corpo celeste”. Infine, una notizia che farà sicuramente piacere al pubblico che segue Mara Venier: “Domenica In” dovrebbe andare avanti per tutto il mese di giugno: in arrivo, quindi, altre quattro puntate della popolare trasmissione.