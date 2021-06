Questa sera non andrà in onda lo show “I soliti ignoti” condotto da Amadeus. Spazio all’amichevole della Nazionale di Roberto Mancini

Rai 1 modifica il palinsesto per la serata di venerdì 4 giugno e questo significa che i fan de “I soliti ignoti” questa sera dovranno fare a meno del loro game-show preferito. Il programma condotto da Amadeus, infatti, è stato cancellato a causa del match della Nazionale di Roberto Mancini.

Niente paura, dunque, perchè il consueto appuntamento con la fascia preserale su Rai 1 è stato solo rimandato di un giorno. Già sabato 5 giugno Amadeus tornerà per una nuova puntata in cui gli ospiti vip dovranno indovinare il parente misterioso.

Purtroppo per gli appassionati, però, sabato 5 giugno sarà anche l’ultima puntata de “I soliti ignoti” che ci lascerà per tornare poi dopo l’estate. Per l’occasione gli ospiti d’onore saranno i “Me contro Te”, la coppia di Youtuber composta da Sofia Scalia e Luigi Calagna, meglio noti come Luì e Sofì.

I Soliti Ignoti lascia spazio alla Nazionale: Mancini fa le prove generali per l’esordio

Stasera dunque, in diretta su Rai 1 al termine del telegiornale, ci sarà l’ultima amichevole degli azzurri in vista degli Europei che partiranno esattamente tra una settimana.

A Bologna si giocherà contro la Repubblica Ceca e Mancini ha intenzione di mettere in campo una formazione molto simile a quella che partirà titolare la prossima settimana contro la Turchia.

Nonostante tutto però vanno monitorate le condizioni di salute dei giocatori reduci da un infortunio o da impegni ravvicinati. Ecco perchè Mancini deciderà solo all’ultimo minuto se far giocare o meno Pellegrini e Raspadori, che è sceso in campo contro il Portogallo Under 21 lunedì sera.

Intanto c’è da registrare il forfait di Stefano Sensi che ha lasciato il ritiro azzurro e sarà sostituito da Pessina. In questo senso non sono mancate le polemiche, visto che il giocatore dell’Inter ha passato una stagione intera ai box giocando pochissimo e molti italiani non avevano digerito la sua convocazione.

Questa la probabile formazione di stasera:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. Ct: Mancini.

A disposizione: Meret, Sirigu, Acerbi, Bastoni, Di Lorenzo, Emerson Palmieri, Toloi, Cristante, Belotti, Chiesa, Raspadori.

Per chi volesse vedere il match in streaming, ricordiamo che Italia-Repubblica Ceca sarà trasmessa anche su RaiPlay a partire dalle 20.45.