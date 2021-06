Durante la puntata di mercoledì 2 giugno è avvenuto un fatto inedito a “I soliti ignoti”: protagonista Giuliano Sangiorgi

“I soliti ignoti” continua ad essere il game show più seguito dal pubblico italiano e anche ieri ha regalato sorprese, divertimento ed emozioni. La trasmissione che precede la prima serata di Rai 1 condotta da Amadeus, da quando è iniziata la pandemia, ha avuto ancor più successo grazie al nuovo format che mette alla prova i personaggi del mondo dello spettacolo.

Nella puntata di ieri mercoledì 2 giugno l’ospite d’onore è stato Giuliano Sangiorgi. Il cantante dei Negramaro si è detto davvero felice ed entusiasta di partecipare al gioco, visto che sia lui che la sua famiglia sono dei veri e propri fans sfegatati del programma.

Ma durante l’anteprima del gioco è successo un fatto inedito per la trasmissione e Amadeus non è riuscito a trattenere l’emozione: “È la prima volta che succede”, ha detto il presentatore. Ma cosa è successo realmente?

Giuliano Sangiorgi a I soliti ignoti, i cameramen impazziscono

Giuliano è uno dei cantautori più apprezzati dagli italiani e la cosa non può sorprendere: la sua voce ed i suoi successi musicali rimarranno impressi per tanti anni. E così, quando il cantante si è presentato in studio, tutti i cameramen hanno fatto “a gara” per salutarlo.

“Gli operatori alle nostre spalle si stanno sbracciando per salutare Giuliano. Siamo tutti fan”, ha detto Amadeus, a testimonianza di come la sua presenza negli studi Rai ha fatto impazzire di gioia tutti quanti.

Il cantante dei Negramaro ha poi condotto un’indagine davvero impeccabile, commettendo solo un errore e arrivando alla fase finale con un tesoretto da 157 mila euro. Durante la scelta del parente misterioso poi Giuliano ha utilizzato tutti gli aiuti, giocando per 31.400 euro.

Come sempre anche nella puntata di ieri sera il montepremi accumulato è stato devoluto in beneficenza. Il ricavato dell’episodio con ospite Sangiorgi è andato interamente al Centro Astalli, la sede italiana del Servizio dei Gesuiti per i rifugiati.