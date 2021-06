Sangiovanni, su Twitter entra in tendenza il suo hashtag #SangioIsOverParty, lanciato dai fan del cantante protagonista di “Amici”. I dettagli

Chiusa l’esperienza ad Amici, il talent che lo ha lanciato, il giovane cantautore Sangiovanni continua a incassare un successo dietro l’altro. Dopo la 20esima edizione del programma di Maria De Filippi, il rapper sta scalando le classifiche delle vendite, ma anche delle visualizzazioni su Youtube.

Il suo primo EP sta andando benissimo, e il successo di Sangiovanni si riscontra anche sui social, dove il giovane ha sempre più seguito. Con la fine delle restrizioni per la pandemia, il rapper sta finalmente avendo la possibilità di incontrare da vicino i suoi fan, con le classiche “firmacopie” che vedono grandi file di giovani ad attenderlo. A questo punto si aspetta l’annuncio di una tourneé, che al momento non è stata ancora lanciata.

Leggi anche – Amici 2021, Madame commenta Giulia Stabile ed il suo rapporto con Sangiovanni

Sangiovanni scatena la curiosità dei suoi follower: nasce un hashtag speciale

- Advertisement -

Notizie, però, si attendono nei prossimi giorni. E intanto i moltissimi fan del bravo Sangiovanni hanno avuto un’iniziativa su Twitter che sta avendo molto successo: è stato lanciato un hashtag, “#SangiovanniIsOverParty!“. Si tratta di una sorta di presa in giro da parte del suo stesso pubblico, o meglio uno scherzo a tutti gli effetti. Questo perché il cantante ha detto di stare per fare un importante annuncio per le 12 di giovedì 3 giugno.

Quando l’orario è arrivato e l’annuncio non si è visto, i fan del rapper hanno iniziato a protestare. A quel punto Sangiovanni ha spiegato che si era confuso, e l’annuncio sarebbe arrivato alle 14 e non più alle 12. A quel punto è partito l’hashtag che in pochi minuti ha fatto il giro dei social. Un modo per sollecitare l’artista a dare questo tanto atteso (e misterioso) annuncio.