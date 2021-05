Questa edizione di Amici 2021 ha visto nascere nuovi amori e nuovi vincitori, morali ed effettivi. Madame commenta Giulia Stabile.

Questa edizione di Amici di Maria de Filippi ha visto sicuramente il trionfo dell’amore. Molteplici infatti sono state le relazioni nate fra i banchi della trasmissione televisiva fra le più amate del piccolo schermo.

Abbiamo visto il nascere e naufragare di una storia d’amore molto combattuta fra Aka7even e Martina Miniddi. Un amore molto apprezzato fra Deddy e la giovane ballerina Rosa. Infine la coppia che ha in assoluto vinto questa edizione di Amici, Sangiovanni e Giulia Stabile.

Su Sangiovanni però a lungo tempo si sono dette molte cose proprio sul suo rapporto speciale con la cantante che ha partecipato all’ultima edizione di Sanremo con il brano “Voce”, Madame. I due però hanno sempre smentito tutto. Per chi ancora non volesse credergli basta sentire come Madame si è espressa su Giulia per confutare qualunque dubbio.

Amici 2021, Giulia Stabile e Sangiovanni coppia perfetta: cosa ne pensa Madame

Ormai sappiamo tutti che fra Madame e Sangiovanni c’è una amicizia davvero molto speciale. I due infatti si conoscono da davvero tanto tempo ed è proprio merito di Madame se Sangiovanni ha avuto un primo approccio alla scena musicale. Secondo infatti quanto raccontato dalla mamma di Sangiovanni dalle “loro parti è stata proprio lei (Madame) a portarlo all’attenzione di Caterina Caselli che ha deciso di puntare su di lui”.

La cantante di “Voce” ha rivelato di aver avuto un’ottima impressione sulla giovane vincitrice di questa edizione. “Se ho conosciuto Giulia Stabile? Si, l’ho conosciuta. Dal vivo è molto bella per quanto mi riguarda e non è vero che è così infantile come sembra o come dicono. Non è vero. E’ estremamente intelligente“.

Madame ha quindi deciso di mettere i puntini sulle e chiarire il rapporto fra le due. In fondo molti speculavano sul fatto che fra le due vi potesse essere un rapporto non proprio roseo. I fan stavano iniziando a dividersi in fazioni ma dopo queste parole è stato messo tutto in chiaro. Sangiovanni ne sarà sicuramente felice. Vedremo nuovi risvolti nella coppia?