Caos in studio durante la puntata de “I soliti ignoti” andata in onda ieri. Amadeus e Monica Leofreddi non trattengono l’imbarazzo

Momento di imbarazzo e tensione nella puntata di ieri, martedì 27 aprile 2021, de “I soliti ignoti-il ritorno”. Nel gioco presentato da Amadeus, infatti, c’è stato un inconveniente dovuto ad uno stato confusionale del parente misterioso che ha decisamente rovinato il finale.

Ieri sera l’ospite del game show di Rai 1 era Monica Leofreddi che, dopo il percorso iniziale, è arrivata alla fase finale del gioco con un bottino di 25.200 euro. L’unica cosa che restava da fare era quella di indovinare il parente misterioso tra gli 8 ignoti presenti in studio.

I soliti ignoti, l’errore clamoroso del parente misterioso

Dopo la selezione iniziale, la Leofreddi si trovava di fronte alla scelta tra un ragazzo “numero 7” e una ragazza “numero 8”, entrambi possibili figli della signora Silvia, donna di 54 anni. (vedi foto qui sopra)

La concorrente alla fine aveva deciso di puntare sulla numero 8, la ragazza dai capelli castano chiari e con gli occhi azzurri. Amadeus domanda: “E’ lei la mamma dell’ignoto numero 8?”. A quel punto parte la musica, sale la tensione e poi il silenzio, decisamente più lungo del normale.

Silvia, in evidente confusione, risponde “Sì, sono io”. La Leofreddi esulta ma Amadeus blocca tutto e chiede conferma, in evidente imbarazzo. La donna continua, sostenendo per un attimo di essere la mamma della numero 8. Poi si gira e vedendo suo figlio col numero 7 realizza di aver fatto una gaffe clamorosa.

La storia si ripete… Da “Soliti Ignoti — Il ritorno” del 27 aprile 2021 su Rai 1 (e non solo…) pic.twitter.com/gc874xQRTk — LALLERO (@see_lallero) April 27, 2021

Amadeus sdrammatizza con una battuta: “Neppure lei riconosce più suo figlio? Questo è uno di quei rari casi in cui il figlio non assomiglia a sua mamma diciamo…”. Va detto che non è la prima volta che un episodio del genere si verifica a “I soliti ignoti”: già nel 2017 ci fu un caso simile ed il concorrente perse 35.000 euro per colpa del parente misterioso.