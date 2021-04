Test: oggi trattiamo il nostro aspetto psicologico. Dimmi come ti comporteresti e ti dirò come reagisci davanti ad una situazione difficile

Il test di oggi è di carattere psicologico ed è davvero molto semplice. Prenditi qualche minuto per divertirti e scoprire qualcosa di nuovo. Non dovrai fare altro che immedesimarti in una situazione di difficoltà e scegliere quale sarebbe la tua decisione. Devi farlo usando l’istinto, senza pensarci troppo.

Ovviamente questo test non ha alcun valore scientifico. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere i nostri lettori. Possibilmente, facendoli distrarre per qualche minuto dalla routine di tutti i giorni, che spesso può essere noiosa. Sei pronto? Stiamo per iniziare, mettiti comodo.

Devi semplicemente guardare questa immagine e scegliere quale tra le soluzioni suggerite preferisci. Ecco qual è lo scenario che devi ipotizzare: senti suonare il cellulare, qualcuno ti ha inviato un messaggio. Lo leggi, non conosci il committente. Ti viene chiesto di presentarti in un determinato posto e decidi di andarci. Quando arrivi sul luogo dell’appuntamento trovi davanti a te una porta chiusa. Come ti comporteresti?

Soluzioni del test: risposta numero 1

Se hai scelto l’uomo della figura numero 1, allora significa che sei una persona molto istintiva. Preferisci agire di getto, senza pensare troppo alle conseguenze dei tuoi gesti. Questo atteggiamento ti porta spesso a commettere errori di valutazione perché trascuri dettagli che hai davanti agli occhi ma che, almeno inizialmente, non riesci a vedere.

Risposta numero 2

Se ti senti rappresentato maggiormente dall’immagine numero 2, allora significa che sei una persona che riflette prima di agire. Non sei uno che ama affidarsi troppo all’istinto. Sei molto bravo a mantenere la calma e hai tanto sangue freddo. Ti prendi del tempo prima di prendere una decisione importante, analizzi tutti i pro e i contro e poi ti butti.

Soluzioni del test: risposta numero 3

Se l’istinto ti ha portato a scegliere l’uomo della figura numero 3, allora sei una persona molto buona e gentile. Sei una persona genuina, bussare prima di entrare è la normalità per te. È il tuo modo di comunicare agli altri che hai bisogno di attenzioni. Se c’è una decisione importante da prendere non vai in affanno. Il panico non riesce a prendere il sopravvento con te. Rifletti sempre senza agitarti perché le difficoltà non ti hanno mai spaventato.

Risposta numero 4

Ed eccoci all’ultima soluzione, la numero 4. Se hai scelto la quarta figura, vuol dire che sei molto sicuro di te e dei tuoi mezzi. Agisci sempre seguendo l’istinto, non temi il giudizio degli altri. In realtà l’opinione delle altre persone non ti interessa minimamente. Prima di prendere una decisione importante non consulti nessuno, la prendi in solitudine. Ti fai guidare dalla passione e non nascondi i tuoi pensieri. La tua sincerità è sempre molto apprezzata, è una dote molto rara.

Il test è terminato. E tu, quale delle quattro figure hai scelto? Anche tu reagisci in questo modo quando c’è una difficoltà imminente? Se ti è piaciuto questo test e ti sei divertito, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri. Bisogna avere soltanto un po’ di pazienza. A presto!

