La conduttrice de “Le Iene” Alessia Marcuzzi è scatenatissima in un nuovo video social pubblicato su Instagram

La conduttrice Alessia Marcuzzi scatenata nell’ultimo video social condiviso con i suoi followers. La presentatrice de “Le Iene” è seguitissima su Instagram, dove il suo profilo conta la cifra record di 5,1 milioni di account suoi followers.

Segno, questo, del pazzesco successo di Alessia sia in tv che sul web. La conduttrice aggiorna infatti regolarmente i suoi canali social e i fans sono sempre molto interessati ad osservare i contenuti che Alessia propone attraverso i suoi profili ufficiali. La simpatia e la bellezza della presentatrice romana non mancano mai di catturare l’attenzione di tutti gli ammiratori che la supportano e sostengono in ogni occasione.

Alessia Marcuzzi scatenata nell’ultimo post di Instagram

La presentatrice ha coinvolto tutti i suoi followers in una danza grintosa e piena di brio nell’ultimo video che ha pubblicato su Instagram. Si tratta di un “reel” nel quale Alessia balla scatenata la hit “Friday” che in inglese significa appunto “Venerdì”.

I suoi movimenti conquistano tutti i fans che si divertono assieme a lei guardando le immagini della clip. Nella caption ad introduzione del post Alessia scrive: “It’s Friday again, like Mufasa” ossia “E’ di nuovo venerdì, come Mufasa“, in riferimento al cantante del brano che fa da sottofondo al suo “stacchetto”.

Gli ammiratori hanno subito riempito il video di “mi piace” e di commenti entusiasmanti, tra coloro che hanno voluto lasciare un messaggio sotto al post anche Rudy Zerbi. Il “prof” di canto di “Amici di Maria De Filippi” scherza con la conduttrice scrivendo: “Inviami la posizione che mando un’ambulanza a prenderti“. La risposta della diretta interessata non si fa attendere, nel suo commento infatti si legge: “Sotto casa tua“.

Divertentissimo anche il messaggio di Eros Ramazzotti che con la sua consueta ironia e simpatia scrive ad Alessia: “Il vaccino ha fatto effetto immediato“.

