Gessica Notaro, com’era prima dell’aggressione dell’ex fidanzato

Gessica Notaro è divenuta una eroina e attivista italiana dopo l’aggressione subita dal fidanzato. Eccola prima del terribile incidente

Gessica Notaro è il volto italiano per antonomasia contro la violenza sulle donne. Nata a Rimini, la ragazza è divenuta famosa per un brutto incidente. Gessica si fidanzò con un ragazzo conosciuto a lavoro che dopo poco tempo la picchiava e la molestava. Decise così di denunciarlo e di mollarlo e successivamente il fidanzato andò sotto casa sua per buttarle dell’acido addosso.

Da quel momento, risalente a gennaio 2017, Gessica Notaro ha la faccia sfregiata ed è obbligata ad avere sempre indosso una benda che le copre l’occhio. Adesso ha avuto il suo riscatto diventando veramente famosa, ma scopriamo cosa stesse facendo prima della brutta aggressione

Gessica Notaro: da Miss Romagna a icona di coraggio

Gessica Notaro diventa famosa nel 2010 a causa di una brutta aggressione. Adesso è nota a tutti per il suo coraggio e determinazione. Ha trovato la forza di riprendersi da un brutto trauma e di reagire con il suo sorriso dando speranza a tutte quelle donne che si sono trovate o si trovano ad avere compagni violenti.

Appare in televisione con la iconica benda al programma condotto da Nancy Brilli, Ballando con le stelle, in coppia con il maestro Stefano Oradei e dandole quella sicurezza in più anche nel campo televisivo e ha sfilato in tutta la sua bellezza sul red carpet del Festival di Venezia.

Parte del suo sogno è divenuto realtà, perché sin da piccola voleva entrare nel mondo dello spettacolo. Ha sempre avuto tre grandi passioni: il canto, il ballo e l’amore per gli animali. L’ultima suo interesse l’ha portata a fare tanta equitazione quando era piccola, sognando di voler diventare una campionessa in quel campo.

Gessica ha anche partecipato a programmi per emittenti locali per riuscire ad entrare nel mondo dello spettacolo e dopo aver vinto la fascia di Miss Emilia Romagna, ha partecipato a Miss Italia nel 2007 senza però vincere. Apparì anche a Quelli che… e a Ciao Darwin non guadagnando grande notorietà.

Forse è proprio dalla brutta aggressione ricevuta che ha trovato la forza di credere in sé e di valere tantissimo come donna dandole quella sicurezza di vincere contro il mondo. Adesso è contenta, cresciuta e sorridente, pronta a spaccare il mondo e ad aiutare con la sua testimonianza quelle persone fragili come lei, nel credere in se stesse.