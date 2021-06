Le parole di Mara Venier dopo il suo ricovero hanno finalmente tranquillizzato i fan. Ecco che cosa è successo e come sta “zia Mara”.

Sembra che il mese di Giugno non sia mai propizio per una delle conduttrici più conosciute ed amate d’Italia. Mara Venier, infatti, non è nuova a problemi di salute che cadono, poi, quasi sempre a Giugno! L’anno scorso, la famosa conduttrice era cascata dalle scale, fratturandosi un piede e parte della gamba. Quest’anno, invece, ha dovuto subire un ricovero a causa di alcuni interventi che non sono andati al meglio. Oggi, finalmente, ha rassicurato i suoi fan: ecco che cosa ha detto.

Mara Venier dopo il ricovero rassicura i fan: “Era importante essere qua oggi”

Paura per tutti i fan di “zia Mara” che si sono decisamente preoccupati a causa di alcune stories, postate dal profilo di Mara Venier e poi immediatamente cancellate, che la mostravano ricoverata in ospedale.

Parliamo, ovviamente, dell’episodio di qualche giorno fa di cui vi avevamo parlato anche noi in questo articolo.

Il problema, a quanto pare, è stato decisamente difficile da affrontare anche se Mara Venier si è fatta trovare al timone di Domenica In, nella puntata di oggi, domenica 6 Giugno 2021, come al solito. “Zia Mara” si era operata ai denti, con due lunghi interventi che evidentemente non sono andati nella maniera giusta. Per questo motivo, quindi, la famosissima conduttrice ha dovuto ricoverarsi in ospedale per andare di nuovo sotto i ferri. Mara Venier si è affidata al professor Valentino Valentini, esperto in chirurgia maxillo-facciale e odontostomatologia che l’ha operata venerdì scorso.

Dopo le stories in ospedale subito cancellate, che hanno mandato i follower nel panico, sembrava che Mara Venier avesse deciso di non commentare l’accaduto.

Ieri, però, sono arrivate delle chiarificazioni sempre tramite stories. Mara ha detto ai suoi follower:

“Allora ragazzi, come vedete sono a casa, è stata una settimana pesante. Lunedì ho avuto un intervento ai denti molto lungo… molto lungo. Purtroppo qualcosa non è andato bene, ieri sono stata ricoverata in clinica qui a Roma. Operata dal professor Valentino Valentini to meglio e domani sarò a Domenica In. Grazie mille, ringrazio il professor Valentini del Policlinico Umberto I qui di Roma, lui e tutta la squadra“.

Mara Venier a Domenica In oggi, domenica 6 Giugno 2021

Oggi, però, nel corso della puntata di Domenica In, andata in onda come al solito, la famosa conduttrice ha deciso di chiarire la situazione.

Da sempre seguita e supportata da tantissime persone che hanno a cuore il suo benessere, Mara ha deciso forse che sarebbe stato meglio condividere le sue sensazioni riguardo l’intervento ed anche come si senta.

“Ho qualche difficoltà (nel parlare ndr). Non so quanto tempo ci vorrà per riprendermi. Era importante essere qua oggi per superare un piccolo trauma psicologico che ho subito.”

Insomma, nonostante la brutta avventura, Mara Venier ha deciso di non mancare al suo appuntamento lavorativo, mostrando come al solito un’etica lavorativa decisamente forte. Oggi, quindi, la sua presenza in TV nonostante qualche problema, ci ha mostrato ancora una volta che tipo di donna e di lavoratrice sia Mara Venier.

Noi non possiamo far altro che farle i nostri auguri di pronta guarigione, oltre che le nostre congratulazioni!