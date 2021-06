Francesca Fialdini si prepara per la chiusura di Da noi a ruota libera: “Domenica 6 giugno andrà in onda l’ultima puntata”, ha spiegato

Anche “Da noi… a ruota libera” terminerà la sua stagione televisiva. La trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1, condotta con successo da Francesca Fialdini, domenica 6 giugno andrà in onda con l’ultima puntata. Dovrebbe trattarsi solo di una pausa. Il programma è andato davvero bene, con ascolti che hanno sfruttato la scia di Domenica In (che su Rai 1 finisce appena prima) e che hanno consentito alla trasmissione della Fialdini di battere, praticamente sempre, la concorrenza di Domenica Live su Canale 5. Nessuno si aspettava che la conduttrice emergente Rai potesse “suonarle” a una super veterana come Barbara d’Urso. Per questo motivo, la conferma di “Da noi” sembra essere probabile. Da capire se sarà riproposta nello stesso formato, o se ci saranno novità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Fialdini (@francifialdini)

“Da noi… a ruota libera”, domenica ultima puntata. Cosa farà Francesca Fialdini

Di certo la conduttrice Francesca Fialdini sembra sicura di rimanere al timone del fortunato programma. Del resto è stata lei stessa ad annunciare l’ultima puntata della sua trasmissione con un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram. Qualcuno pensava che la trasmissione fosse conclusa il 30 maggio, perché “Da noi” non andò in onda. In realtà fu solo una pausa per dare spazio allo “Zecchino d’Oro”. Fu la stessa conduttrice a spiegarlo con una storia sul proprio profilo Instagram.

Quindi nessun addio da parte della Fialdini, ma solo un arrivederci in attesa della prossima stagione. Il suo programma, che segue un po’ il filone di Mara Venier e Domenica In (interviste intense a personaggi famosi) ha riscosso un successo inaspettato, tanto che qualcuno individua nella bionda presentatrice una perfetta erede della conduttrice di “Domenica In”.