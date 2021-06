Fedez e Chiara Ferragni hanno avuto un diverbio social dopo che lui ha flirtato con un’attrice spagnola. I dettagli

Fedez e Chiara Ferragni sono ai ferri corti? Sicuramente no, anzi. La coppia continua ad amarsi e a mostrarsi felice in ogni occasione, ma come in tutti i rapporti c’è sempre quel briciolo di gelosia pronto a spuntare fuori al momento opportuno.

Il rapper milanese non sta vivendo un momento personale facile, dopo la polemica scatenatasi a causa del suo discorso al concerto del Primo maggio e la susseguente accusa della RAI che ha deciso di querelare il cantante senza ascoltarlo.

Nonostante i problemi personali, Fedez continua serenamente la sua vita. E, come tutti gli uomini, nonostante una moglie bellissima anche lui ha una sua “cotta” per un’altra donna famosa. Si tratta dell’attrice spagnola Ester Exposito, che tra l’altro ha un ottimo rapporto con la Ferragni.

Chiara, sapendo della passione di Federico, lo ha fatto salutare dalla spagnola nelle sue Instagram stories. Ma Fedez, dopo aver ricevuto il regalo speciale, ha fatto un altro passo.

Fedez e Chiara Ferragni, lui flirta con l’attrice spagnola. La risposta piccata di lei

Sotto all’ultima foto di Ester su Instagram il cantante ha commentato così: “Ma quanto è bella mia moglieeee…ah no ho sbagliato post scusate”. Non si è fatta attendere la risposta su Whatsapp di Chiara Ferragni che laconicamente ha liquidato suo marito: “Stron*o”.

Il divertente battibecco è continuato, come testimoniano le stories di Federico, con un lungo scambio di messaggi. Questa volta il tema della discussione è stato il nome con cui lui aveva salvato lei nella rubrica, ovvero un semplice e scontato “Chiara Ferragni”.

Lei le ha chiesto di modificarlo in “Chiara amore della mia vita”. Detto fatto, ma poi al rapper è sorto un dubbio e ha chiesto a sua moglie: “Tu come mi hai chiamato?”. E quando ha scoperto che era memorizzato come “Federico” le ha ordinato: “Salvami subito come il mio patatino dorato”. La Ferragni lo accontenterà oppure no?