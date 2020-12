Chiara Ferragni ammette un’amara verità: “Quest’anno me l’ha portata via”

Chiara Ferragni ha tirato le somme di questo terribile 2020, ammettendo che quest’anno le ha portato via una delle persone più care.

Chiara Ferragni è stata sicuramente il personaggio dell’anno di questo turbolento 2020. Non è difficile capire il motivo di tale successo, visto che l’imprenditrice digitale ha utilizzato la sua vasta popolarità, impossibile da negare, non solo per promuovere il proprio business o quello di altri brand, ma per sensibilizzare i giovani su diverse problematiche, prima tra tutte: la pandemia.

Chiara, insieme a suo marito Fedez, ha raccolto una somma di denaro piuttosto importante, in modo tale da poter fornire un aiuto concreto a chi ne avesse bisogno. Creando da zero uno spazio ospedaliero apposito per tutte quelle persone che hanno contratto il virus in forma grave durante il corso di questi mesi.

Un anno difficile anche per lei, che facendo il resoconto dei mesi appena trascorsi, si è lasciata andare ad un’amara confessione. In questo 2020 le ha portato via una delle persone a cui voleva più bene: sua nonna.

Chiara Ferragni ha ricordato la scomparsa di sua nonna, menzionando tutte le esperienze, belle e brutte, di quest’anno.

Chiara Ferragni tira le somme di questo 2020: “Mi sono sentita fortunata”

Chiara Ferragni, come anticipato, ha voluto tirare le somme di questo terribile 2020, confidando al suo fedele pubblico quali sono i momenti che più le hanno causato dolori e quali invece le hanno permesso di poter gioire, come ad esempio la scoperta della sua seconda gravidanza.

“Quest’anno per me è stato di gioie e dolori. Fatto di paura, ma anche di coraggio, di conquiste, ma ho subito anche delle perdite” ha esordito la moglie di Fedez, tra l’altro il loro bacio è diventato virale. “L’anno in cui ho avuto un’ansia costante, ma anche fatto di gratitudine e di piccole cose. Quei momenti che hanno provato in me una felicità inaspettata. L’anno che mi ha strappato via mia nonna, durante l’inizio della pandemia, dandomi la forza di poter lavorare a progetti che sono riusciti ad aiutare chi era in difficoltà”.

“Quest’anno è stato quello dei non viaggi, ma al tempo stesso di tutte quelle bellezze nascoste del nostro paese. Delle nostre città, ma anche di casa. E’ stato l’anno in cui mi è sembrato quasi di diventare più grande. Il periodo in cui mi sono sentita fiera di prendere certe posizioni. Scelte che mi hanno cambiata per sempre” ha proseguito l’imprenditrice digitale. “In questo periodo mi sono sentita più fortunata che mai per avere una famiglia in salute e per il mio lavoro che si è cresciuto ancora di più” ha continuato.

“Siamo stati circondati dalla distruzione e dalla morte, ma siamo riusciti a creare una nuova vita. La nostra speranza verso il futuro. Quest’anno ho capito quanto sia difficile vivere senza poter abbracciare qualcuno, senza incontrare il sorriso della gente” ha concluso. “Non vedo l’ora di potermi vivere questi giorni che ci aspettano a pieni polmoni. Voglio la vittoria dell’umanità contro questo virus, il giorno della nostra rinascista“.

Chiara Ferragni si è raccontata senza filtri su Instagram, raccontando a cuore aperto le gioie e i dolori provate durante il corso di quest’anno ed è proprio questo, forse, il segreto del suo successo: l’essere umana.