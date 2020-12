Ultimo bollettino di questo disgraziato 2020, l’anno della pandemia Covid-19 nel mondo. Anche oggi la Protezione Civile e il Ministero della Sanità hanno diramato il bollettino ufficiale con i numeri e i dati dell’epidemia in Italia



Il 2020 si chiude con l’ultimo bollettino dell’anno. Anche oggi, giorno di San Silvestro, la Protezione Civile ha diramato il consueto comunicato, che ci accompagna ormai dallo scorso marzo.

Si spera in un 2021 migliore, intanto si è registrato – anche ieri – un alto numero di morti: 575. In aumento anche il rapporto “RT” sull’indice di contagiosità. Attenzione su come sarà gestita la situazione in questi giorni di festa. Qui potrete leggere il bollettino della giornata di ieri, mercoledì 30 dicembre 2020.

Covid-19 bollettino di oggi 31 dicembre

Ed ecco ora i numeri e i dati sull’epidemia vengono compilati dal Ministero della Salute e rilasciati dalla Protezione Civile. Vediamo il bollettino di oggi, giovedì 31 dicembre.

Di seguito l’elenco dettagliato e specifico con i nuovi contagi, morti, guariti. Ma anche il numero dei tamponi che sono stati fatti. Potete leggere ogni giorno su Instanews la situazione dei casi di Coronavirus anche a livello nazionale.

Totale casi: 23.477 contagiati

Morti: 555 morti

Tamponi: 186.004 tamponi

Dimessi/Guariti: 17.421 guariti

Ricoverati: -415 ricoveri

Terapie intensive: +27 terapie intensive

Tasso di positività: 12,6% (+3,0%)

Covid-19, il bollettino di oggi regione per regione in Italia

Ecco qui sotto, invece, i numeri specifici e i dati di ogni singola regione. Potrete leggere il dato che riguarda il numero complessivo di contagi di Coronavirus regione per regione in Italia.

A seguire tutte le cifre dei nuovi casi per ogni regione:

Lombardia: +3.859

Piemonte: +1.417

Campania: +1.554

Veneto: +4.800

Emilia Romagna: +2.116

Lazio: +1.767

Toscana: +632

Sicilia: +1.299

Liguria: +472

Puglia: +1.661

Marche: +703

Abruzzo: +456

Friuli Venezia Giulia: +1.147

Umbria: +300

P.A. Bolzano: +260

Sardegna: +368

P.A. Trento: +170

Calabria: +402

Valle d’Aosta: +29

Basilicata: +145

Molise: +88

Nell’elenco che ogni giorno viene aggiornato troverete la situazione con i dati sull’incremento di casi per ogni regione, come comunicato nel bollettino ufficiale della Protezione Civile.

Covid-19: tutti in zona rossa. La “tregua” solo lunedì

Oggi, giorno di San Silvestro e ultimo dell’anno, l’Italia intera è entrata in zona rossa. Divieto di spostamento anche nella propria regione, se non per motivi di necessità. Servirà sempre l’autocertificazione. Negozi chiusi, ristoranti aperti solo per l’asporto. Coprifuoco, nonostante sia la notte di Capodanno, dalle 22 alle 5. Sarà consentito, però, muoversi per andare a far visita a parenti o amici. Massimo due persone per volta e solo una volta al giorno. Divieto assoluto di radunarsi in piazza, fare feste e sparare fuochi d’artificio. La nuova zona rossa durerà fino a domenica incluso, piccola tregua solo lunedì 4 gennaio con un momentaneo ritorno alla zona arancione.