Anche oggi l’aggiornamento del Ministero della Sanità e della Protezione Civile sull’epidemia di Covid-19 in Italia. I dati ufficiali e i numeri aggiornati regione per regione nel consueto bollettino del pomeriggio di oggi, mercoledì 30 dicembre 2020



Anche oggi è il momento di analizzare i dati di oggi sull’epidemia da Covid-19 in Italia. Nella giornata di ieri c’è stata un’impennata dei morti, ben 659. Eppure, nel complesso, i numeri continuano a registrare un moderato calo. Resta l’allarme in alcune regioni, soprattutto il Veneto, dove sembrano nascere nuovi focolai. Nel bollettino di oggi, mercoledì 30 dicembre 2020, i dati aggiornati della protezione civile. Qui, invece, potrete leggere il bollettino della giornata di ieri, martedì 29 dicembre 2020.

Covid-19 bollettino di oggi 30 dicembre

I numeri sull’epidemia vengono compilati dal Ministero della Salute e rilasciati dalla Protezione Civile. Vediamo il bollettino di oggi, mercoledì 30 dicembre. (clicca qui per aggiornare la pagina)

Ecco l’elenco dettagliato e specifico con i nuovi contagi, morti, guariti. Ma anche il numero dei tamponi eseguiti. Di seguito la situazione dei casi di Coronavirus anche a livello nazionale.

Totale casi: 16.202 contagiati

Morti: 575 morti

Tamponi: 169.045

Dimessi/Guariti: 19.960

Ricoverati: -96 ricoveri

Terapie intensive: -21

Tasso di positività: 9,6% (+0,9%)

Covid-19, il bollettino di oggi regione per regione in Italia

Di seguito, invece ecco ogni singolo dato che riguarda il numero complessivo di contagi di Coronavirus regione per regione in Italia.

A seguire tutte le cifre dei nuovi casi per ogni regione:

Lombardia: –

Piemonte: –

Campania: –

Veneto: –

Emilia Romagna: –

Lazio: –

Toscana: –

Sicilia: –

Liguria: –

Puglia: –

Marche:-

Abruzzo: –

Friuli Venezia Giulia: –

Umbria: –

P.A. Bolzano: –

Sardegna: –

P.A. Trento: –

Calabria: –

Valle d’Aosta: –

Basilicata: –

Molise: –

Nell’elenco che ogni giorno viene aggiornato troverete la situazione con i dati sull’incremento di casi per ogni regione, come comunicato nel bollettino ufficiale della Protezione Civile.

Covid-19: da domani tutti in zona rossa

Oggi, mercoledì 30 dicembre, ultimo giorno in zona arancione per gli italiani. Da domani l’Italia tornerà a “calarsi” nella consueta zona rossa, prevista nelle feste. Consentiti ancora oggi i negozi aperti e gli spostamenti senza autocertificazione (ma senza uscire dal proprio comune) da domani, invece, servirà l’autocertificazione anche per muoversi nel proprio comune, mentre i negozi saranno chiusi. La zona rossa rimarrà in vigore fino a domenica 3 gennaio. Il coprifuoco scatterà, come sempre, dalle 22 alle 5 del mattino. Restano consentite le visite ad amici o parenti: massimo due persone per volta e una volta al giorno.