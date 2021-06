Sei un vero scienziato (o fisico teorico, o chimico o matematico)? Scopriamo insieme se sei nella classifica dei segni che amano la scienza!

A scuola, più o meno, eravamo divisi in questa maniera: c’erano quelli a cui piacevano le materie umanistiche, quelli a cui piaceva solo l’ora di educazione fisica e tutti quelli bravi nelle materie scientifiche!

Per un motivo non meglio specificato, i fan delle materie scientifiche erano sempre quelli in numero minore e guardati con sospetto. Sai, però, che se ti piacciono le scienze potresti avere degli amici insospettabili nascosti tra gli altri segni zodiacali? Ecco chi sono!

I segni che amano la scienza: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Scienza, matematica, fisica o chimica: materie che hanno tutte a che vedere con numeri, processi logici e una certa bravura da vero e proprio alchimista.

Se ti piacevano, alle medie od al liceo, è probabile che facessi parte di una minoranza che veniva guardata con sospetto e paura dagli amanti dell’italiano o dell’ora di epica.

Bene, ricrediti: ad essere un vero e proprio amante della scienza non ci sei solo tu e, soprattutto, non è neanche “colpa tua” se ti piace la matematica.

Eh sì, hai indovinato: sono i segni zodiacali i veri responsabili del tuo amore per le scienze!

Ovviamente, in quanto scienziato, forse non ci crederai ma la posizione delle stelle e dei pianeti al momento della tua nascita influenza anche queste preferenze.

Non sei ancora convinto? Leggiamo insieme la classifica dei cinque segni che amano la scienza e vediamo se ci sei tu e se ci sono i tuoi colleghi di laboratorio.

Che sia questo il modo di scoprire che la scienza non è così lontana… dall’oroscopo?

Capricorno: quinto posto

Avete mai visto un Capricorno frequentare il liceo classico? No, perché tutti (o quasi) sono andati allo scientifico! Questo segno, infatti, adora le scienze e la matematica è la sua materia preferita. Per il Capricorno, infatti, i numeri e le formule matematiche sono dei veri amici: non vanno “interpretati” e non hanno bisogno di sentimenti e di parole.

Gemelli: quarto posto

Sorprendentemente anche i Gemelli si guadagnano un posto nella nostra classifica dei segni che amano la scienza. Questo segno, infatti, è diviso in due entità decisamente diverse e, se una parte non ama la scienza, l’altra è invece affascinata dalla natura e dai suoi “rapporti“.

I Gemelli amano studiare le connessioni ed i segreti dell’universo: sono dei veri e propri piccoli Piero Angela in fieri! Certo, lo studio delle materie scientifiche è difficile per una mente così aperta e fantasiosa ma chi si avvia su questa strada, nonostante la fatica, raggiunge traguardi importantissimi!

Sagittario: terzo posto

Il Sagittario dovrebbe fare lo scienziato, anche se in molti credono che sia un bambinone! Questo segno, infatti, non è assolutamente portato per lavori di fantasia o poesie e romanticismo: la scienza è la sua strada!

Il Sagittario è un segno che ha una competenza quasi innata con reagenti chimici e composti: sa riconoscere a prima vista i modi nei quali si può risolvere un problema e non sfigurerebbe sulla Stazione Spaziale! Caro Sagittario, ci senti? Hai mai pensato di fare l’astronauta?

Acquario: secondo posto

Anche l’Acquario, nonostante ci sembri un segno poco scientifico, si trova in una posizione decisamente alta della nostra classifica. Questo è un segno che ha un grande rispetto per tutte le materie scientifiche e che, spesso, rinuncia al sogno di diventare uno scienziato perché non si sente abbastanza “ferrato“. Per l’Acquario le meraviglie della natura, la geometria dei fiori e delle piante o l’immensità del mare sono interessantissimi. Senza saperlo, i nati sotto questo segno, sono veramente degli scienziati… in erba!

Se conoscete un nato sotto il segno dell’Acquario e volete conquistarlo, non dovete far altro che portarlo al Planetario oppure a fare una passeggiata nella natura.

Cadrà ai vostri piedi se saprete indicargli due costellazioni!

Vergine: primo posto nella classifica dei segni che amano la scienza

Al primo posto di questa peculiare classifica, non potevano che esserci tutti i nati sotto il segno della Vergine. Questo segno, infatti, è uno di quelli che non solo andava benissimo a scuola nelle materie scientifiche ma che, anche oggi, nella vita di tutti i giorni prende la scienza a modello per comportarsi! I nati sotto il segno della Vergine, infatti, sono persone estremamente precise e quasi sempre sono dei veri assi per quanto riguarda logica e pensiero razionale. Non è difficile immaginarli in laboratorio, con il camice addosso e pronti a compiere l’ennesimo esperimento scientifico!

Cara Vergine, anche se sappiamo che non credi nell’oroscopo e che, quindi, c’è poca probabilità che tu legga questa classifica, abbiamo una piccola richiesta per te.

Smetti di fare esperimenti scientifici sulle persone che ti circondano!