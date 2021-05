Sei anche tu uno dei 5 segni più distratti di tutto lo zodiaco? Scopriamolo insieme con la nostra classifica dell’oroscopo!

Per tutta la vita, un ritornello ti ha accompagnato ovunque tu andassi: “Ma perché sei così distratto?“.

Perdi chiavi, ti scordi di appuntamenti di lavoro, non sai assolutamente che cosa sei andato a fare in quella stanza o perché hai aperto il frigorifero.

Insomma, possiamo dire (quasi sicuramente) che sei un vero sbadato!

Alla domanda che ti fanno tutti, però, non sai proprio come rispondere: non è solo che sei un vero distratto ma anche che non hai mai avuto tempo per darti una spiegazione.

Si tratta semplicemente di chi sei!

Adesso, fortunatamente, avrai questo articolo per darti una mano: ti diciamo quanto sei distratto, perché e diamo anche la colpa all’oroscopo. Meglio di così!

I 5 segni più distratti dell’oroscopo: ecco la classifica dei segni zodiacali

Va bene, a tutti capita di dimenticare qualcosa prima o poi, non preoccuparti. Per te, però, dimenticare oggetti, appuntamenti ed impegni è la normalità.

Non fai altro che correre di qua e di là, cercando di rimediare a tutti i problemi creati dalla tua sbadataggine.

Ma è possibile che ti scordi di… quasi tutto?

Anche se questa domanda ti è stata fatta per tantissime volte e da tantissime persone, fino ad oggi non avevi ancora la risposta.

Adesso, finalmente, potrai dire che non è colpa tua: fai parte dei cinque segni più distratti di tutto lo zodiaco!

Scopriamo insieme la classifica (e per non scordarti in che posizione sei, ricordati di tenere questo articolo sottomano).

Cancro: quinto posto

Il Cancro è un segno che si sforza moltissimo di non essere distratto, ottenendo il risultato opposto. I nati sotto questo segno, infatti, cercano di fare tantissime cose insieme e di farle tutte al meglio.

Molto spesso, però, il Cancro si distrae a causa di una nuvola buffa o di un gattino che miagola ed ecco che tutta la sua vita va a rotoli.

Insomma, il Cancro è un vero distratto (che però fa finta di non esserlo, creando dei guai niente male).

Pesci: quarto posto

Anche i Pesci, nonostante ci saremmo aspettati di vederli più in alto in questa classifica, sono dei veri e propri sbadati.

Anche se hanno una nomea di sognatori, sempre con la testa fra le nuvole, i Pesci sanno essere veramente concreti… quando vogliono.

Peccato che i Pesci non vogliano (quasi) mai essere concreti ma preferiscano vivere una vita piena di poesia e sentimento. Insomma, sono distratti, sì, ma quasi per scelta!

Gemelli: terzo posto

Sul primo gradino del podio troviamo tutti i nati sotto il segno dei Gemelli: questo è un segno che è distratto per molti motivi tutti ugualmente validi.

O meglio, almeno per lui!

I Gemelli sono un segno famoso per caricarsi di più responsabilità di quante ne possano (e ne vogliano) seguire. Ecco, quindi, che spesso il Gemelli si infila in una situazione nella quale è richiesta molta concentrazione e serietà.

Peccato, però, che i Gemelli finiscano sempre per dare forfait, abbandonando tutti di punto in bianco per correre dietro ad una nuova passione!

Sagittario: secondo posto

Al secondo posto della nostra classifica troviamo i nati sotto il segno del Sagittario. Questo è un segno che prova a concentrarsi ma che, purtroppo, non riesce mai a mantenere il focus su un argomento per più di due minuti!

Il Sagittario, infatti, è troppo occupato a cantare, ridere, ballare, salutare un amico o preparare la cena per concentrarsi su quello che stava facendo un attimo fa.

Questo è un segno famoso per avere mille progetti sotto mano, nessuno concluso e tutti in fieri.

Avere a che fare con un Sagittario può essere molto stressante (anche se, dobbiamo ammetterlo, anche divertente!).

Bilancia: primo posto nella classifica dei 5 segni più distratti dello zodiaco

Infine, ad essere veramente il segno più distratto di tutti, arriva la Bilancia. Questo è un segno che, nel trovarsi al primo posto della classifica, sicuramente trasecolerà.

Ma come, si diranno i nati sotto il segno della Bilancia, noi siamo persone concentratissime!

Cari Bilancia, abbiamo delle cattive notizie per voi: siete concentratissimi, questo sì, ma principalmente su voi stessi!

La vostra concentrazione, infatti, arriva solo nei momenti in cui serve a voi e vi fa risultare decisamente distratti ad un occhio esterno.

I nati sotto il segno della Bilancia, infatti, sono precisissimi ed ossessivi quando si tratta del loro lavoro o della loro vita. Ascoltare gli altri, dare una mano o semplicemente un parere spassionato quando si tratta di situazioni che non li riguardano, invece, non gli interessa e, per questo motivo, spesso non ascoltano o non interagiscono.

Insomma, la Bilancia è molto distratta… a seconda di chi ha davanti!