Ti fermi per far attraversare la strada alle vecchiette oppure sgommi via? Scopriamo insieme se sei uno dei segni più gentili dello zodiaco.

Quanto (e soprattutto come) sei gentile? La domanda potrà sembrarti strana eppure è veramente molto interessante.

Ci sono persone, infatti, che hanno fatto della gentilezza la loro bandiera e non si comporterebbero mai in maniera scortese, anche quando la situazione lo richiederebbero.

Vuoi scoprire se sei uno dei segni più cortesi di tutto lo zodiaco ed anche come viene percepita la tua gentilezza?

Allora questa è la classifica che fa per te.

I segni più gentili dell’oroscopo: ecco la classifica dello zodiaco

Sei una persona gentile oppure no?

Da oggi, per scoprirlo, non dovremo più guardare ai tuoi atti concreti o alle tue parole ma semplicemente chiederti il tuo segno zodiacale.

Non ci credi?

Anche se scherziamo (dopotutto la gentilezza è anche e soprattutto una questione di atti concreti), sappi che ci sono dei segni che sono estremamente più gentili degli altri.

Certo, l’oroscopo non può essere considerato perfettamente scientifico e sicuro al 100% ma spesso le sue classifiche ci hanno aiutato a conoscere meglio i segni zodiacali.

Adesso, grazie a questa classifica, scopriremo quali sono i segni su cui puoi sempre contare per un atto di gentilezza (disinteressato o meno).

Pronto a scoprire se sei in classifica ed anche in quale posizione? Siamo sicuri che la risposta è un grazioso assenso se ci sarai ed un grugnito imbronciato da parte di tutti quei segni che, invece, non si vedono proprio in questa classifica.

Allora, quanto sei gentile?

Bilancia: quinto posto

Al quinto posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno della Bilancia. Questo segno, infatti, è decisamente gentile e sempre pronto a fare due chiacchiere con chiunque. La Bilancia detesta i conflitti dal profondo del suo cuore e, per questo motivo, ricorre sempre alla gentilezza per evitare di dover discutere.

Spesso, questo modo di fare, può creare… altri conflitti che andranno affrontati più avanti! Ma la Bilancia non perderà mai il suo aplomb e la sua gentilezza.

Acquario: quarto posto

L’Acquario è un altro segno estremamente gentile, al limite quasi del manierismo! Questo segno, infatti, ha una spiccata tendenza a cercare di far sentire gli altri a casa, anche in maniera eccessiva.

Per questo motivo, dunque, spesso l’Acquario finisce per eccedere nella sua gentilezza che, da spontanea, diventa decisamente “pesante”.

In ogni caso, però, possiamo assolutamente inserire l’Acquario nella nostra lista dei segni più gentili: non c’è nessuno più cortese di loro!

Toro: terzo posto

Anche il Toro è uno di quei segni che non può veramente fare a meno di essere considerato tra i più gentili di tutto lo zodiaco.

La sua maniera di essere, pragmatico e concreto, il suo carattere ed il suo modo di fare, concorrono a rendere il Toro un segno veramente gentile!

Pur di non fare torto a qualcuno, infatti, il Toro finisce per infilarsi in delle situazioni decisamente difficili e che spesso complicano la sua vita all’infinito.

La sua gentilezza è decisamente proverbiale, spontanea e mai “falsa”. Il Toro non fa proclami, non pronuncia parole inutili: se avete bisogno di una mano, però, sa sempre come aiutarvi, senza neanche farvelo chiedere!

Sagittario: secondo posto

Il Sagittario è un altro dei segni che ha fatto della sua gentilezza una vera e propria bandiera. Questo segno, infatti, detesta le discussioni e le polemiche ed ha deciso di affrontare tutta la sua vita… gentilmente!

Sarà sempre cortese ed amorevole con i suoi amici, familiari, ospiti o fidanzati: il Sagittario non ha altro obiettivo, quando è con gli altri, se non quello di metterli a proprio agio!

Per questo motivo, quindi, potete star certi che il vostro segreto o le vostre confidenze sono sempre al sicuro con il Sagittario, anche se lo conoscete poco.

Pesci: primo posto nella classifica dei segni più gentili di tutto lo zodiaco

Avete presente Phoebe di Friends? Bene, a quanto pare questo personaggio potrebbe rappresentare buona parte delle caratteristiche dei Pesci ed anche, dunque, la loro proverbiale generosità.

Per quanto siano “bizzarri”, infatti, i nati sotto il segno dei Pesci sono le persone più gentili di tutto l’oroscopo.

Il loro modo di fare è sempre teso a pensare agli altri (certo, quando si ricordano di tornare sulla terra”) e proprio perché spesso vengono apostrofati come i segni più sbadati dello zodiaco, i Pesci si applicano molto nei confronti degli altri!

Non lo fanno, però, per dovere o per galanteria: questo segno è capace di aprire il suo cuore e prestarvi qualsiasi cosa. Dai soldi ai sentimenti, i Pesci sono decisamente i più gentili di tutti!