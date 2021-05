La reunion di Friends ha certamente agitato le acque tra i fan dello show: un segreto appena svelato, però, fa sognare veramente tutti!

Si tratta di una di quelle domande che ci siamo posti tutti, mentre guardavamo lo show che ci ha accompagnati per quasi dieci anni.

Di che cosa parliamo? Ma semplicemente della curiosità di scoprire se e quanto gli attori del cast di Friends fossero davvero coinvolti gli uni con gli altri!

Adesso, dopo che la reunion è stata ormai girata e che l’approdare di tutti i membri del cast sui social network ci ha permesso di ritrovarli dopo tanti anni, abbiamo potuto svelare un segreto veramente “scottante“.

Due personaggi del cast si amavano per davvero: e sì, erano proprio loro.

Friends, la reunion: Ross e Rachel si amavano davvero

“We were on a break” è una delle frasi più iconiche della famosissima serie TV Friends, diventata ormai un vero e proprio tormentone che oggi, a più di dieci anni dall’ultima messa in onda, è ancora estremamente in voga.

Il riferimento è alla frase pronunciata da Ross (l’attore Davis Schwimmer) che, durante una “pausa” (un “break“, per l’appunto) con la sua fidanzata Rachel (Jennifer Aniston) la tradisce.

I due, fino a quel momento, erano stati protagonisti di una delle storie d’amore televisive che ha tenuto attaccati di fronte allo schermo centinaia di spettatori.

Nell’ambito della serie televisiva Friends, infatti, sono proprio Ross e Rachel i due personaggi che attirano di più l’attenzione.

I loro continui tira-e-molla, l’amore che va avanti da anni (nonostante matrimoni, figli ed incidenti vari) ha rappresentato una delle storyline più seguite nel mondo della TV.

In queste ore è diventata anche virale la clip dell’ultima scena che Jennifer Aniston e David Schwimmer hanno mai girato insieme come una coppia.

Si tratta di uno degli ultimi momenti della serie, quando Rachel, in partenza per la Francia per iniziare una nuova vita, riesce a scendere dall’aereo in tempo per tornare da Ross.

Nella scena i due si danno un lungo abbraccio e, a quanto pare, anche nella vita reale David e Jennifer non hanno rinunciato al loro ultimo momento possibile come coppia.

Il regista ha infatti chiamato lo stop ma i due sono rimasti abbracciati: sapevano che quello era il loro ultimo momento insieme.

mi sono svegliata con la consapevolezza che il regista ha gridato “cut” ma loro hanno continuato ad abbracciarsi, voi tutto bene? 🥺🥺 #FriendsReunion pic.twitter.com/EgEZC9GNI8 — miriam 🌘| amo il darkling (@happiiimeow) May 28, 2021

Le dichiarazioni di Jennifer Aniston e David Schwimmer

Ebbene, a quanto pare la reunion di Friends ha rivelato un segreto che i due attori si portavano dietro da anni e che mai avevano rivelato a nessuno.

Ross e Rachel erano innamorati… veramente!

Secondo un’intervista rilasciata da tutto il cast a James Corden, infatti, tra Jennifer Aniston e David Schwimmer c’era veramente del tenero.

“La prima stagione ho avuto una grande cotta per Jen. Entrambi flirtavamo l’uno con l’altra ma era come due navi che si incontrassero al passaggio, perché a turno uno di noi era in una relazione e non abbiamo mai superato quel confine. Abbiamo sempre avuto il massimo rispetto per gli affetti dell’altro“.

Ha detto David Schwimmer, in risposta alla domanda di Corden riguardo eventuali storie d’amore nate sul set.

Appena il presentatore ha fatto la sua domanda, infatti, David e Jennifer si sono subito guardati, scoppiando immediatamente a ridere.

Le spiegazioni sono arrivate ed hanno certamente sconvolto i fan più affezionati dello show:

“Ricordo di aver detto a David, una volta: ‘Sarebbe un vero peccato se il nostro primo bacio avvenisse sulla televisione nazionale’. E con estrema puntualità, la prima volta che ci siamo baciati è stata all’interno di quel famoso caffè. Siamo riusciti a canalizzare l’ammirazione e l’amore che provavamo l’uno per l’altra in Ross e Rachel“.

Il cast di Friends sapeva che Ross e Rachel si amavano

La notizia ha certamente lasciato sconvolti (ed emozionati) i fan, che non hanno perso occasione per commentare la notizia.

In molti hanno avuto conferma di quello che pensavano da anni e tantissimi altri sono rimasti semplicemente scioccati.

Ad essere meno sorpresi, ovviamente, sono gli altri membri del cast di Friends che si erano resi conto di come fra i due ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia.

Per evitare di complicare la situazione, però, nessuno ha parlato e, come ha detto anche Courtney Cox (Monica), forse è stato meglio così.

Courtney ha spiegato che se i due si fossero messi insieme, per poi lasciarsi, di certo la chimica sullo schermo sarebbe “sparita“.

Insomma, tutto bene è quel che finisce bene. O no?