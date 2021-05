“Friends”, finalmente il ritorno: il primo trailer dell’attesa reunion | VIDEO

Il ritorno di “Friends”: tutto quello che c’è da sapere sulla reunion della serie tv di successo. I protagonisti e primo trailer video

Il ritorno del mitico “Friends” è davvero realtà. La popolarissima serie tv americana sta tornando per una clamorosa e inaspettata reunion. Prima le voci di corridoio, poi la notizia ufficiale e ora i riscontri oggettivi. Jennifer Aniston, una delle note protagoniste, ha pubblicato un video teaser della nuova edizione di Friends. Un raggio di sole per i milioni di fan nel mondo, visto che il ritorno della serie americana fu annunciata più di un anno fa, nel febbraio 2020. Poi, soprattutto a causa della pandemia, non ci sono stati aggiornamenti.

Si è venuto a sapere che la produzione, per l’appunto, fu bloccata dall’emergenza sanitaria. Adesso è arrivata la schiarita: ci sarà sicuramente l’episodio speciale, prodotto da HBO Max. Andrà in onda a 17 anni dall’ultima puntata, nel lontano 2004. Non si conosce come evolverà il ritorno di Friends. L’episodio speciale (dovrebbe essere unico) dovrebbe essere l’apripista per il reboot della serie, sulla quale non ci sono ancora dettagli.

- Advertisement -

Leggi anche – Test: quale personaggio di Dawson’s Creek è il tuo preferito?

Friends reunion, i dettagli e il primo trailer ufficiale

Cosa è un “reboot”? Una sorta di nuovo inizio, spesso con protagonisti diversi. In questo caso si attendono notizie. Di certo è che l’episodio-reunion vedrà lo stesso storico cast. Vale a dire i personaggi di Monica a Chandler, fino a Joey e Phoebe. Tutti saranno interpretati dagli attori originali, vale a dire Courtney Cox, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer. Il primo teaser (un trailer breve e introduttivo che non mostra immagini reali) è stato pubblicato anche dai canali ufficiali di HBO. L’episodio è stato girato nello storico appartamento di Monica.

Si tratta di un set negli studi Warner Bros Studios in California, a Burbank. Non si conoscono dettagli, ma sembra che questo episodio speciale non avrà una vera e propria trama. Dovrebbero partecipare, in qualità di “ospiti” con camei speciali, David Beckham, Justin Bieber, Cindy Crawford, Lady Gaga a Reese Witherspoon. Sempre secondo le indiscrezioni, ogni attore ha percepito ben 2.5 milioni di dollari per partecipare a questa reunion speciale.