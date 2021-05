Anna Tatangelo è finalmente tornata con il suo nuovo album “Annazero”. La copertina del disco è un richiamo alla sua bellezza

Periodo davvero d’oro per Anna Tatangelo che, dopo tanto tempo, è tornata a fare ciò che veramente le piace e l’ha resa famosa in tutta Italia e non solo. L’artista di Sora, infatti, dopo aver lanciato i suoi due nuovi singoli “Fra me e te” e “Serenata” ha fatto registrare il boom di visualizzazioni e ora è tempo di presentare il suo nuovo disco.

Il settimo EP della carriera della Tatangelo rappresenta per lei una vera e propria rinascita, tanto che in uno dei suoi recenti post che introducono il suo ultimo lavoro la cantante ha utilizzato una citazione del film Benjamin Button: “Spero che tu trovi la forza di ricominciare da zero”.

Anna sembra proprio aver trovato la forza per avviare la sua rinascita, specialmente dopo l’ultimo anno tormentato che l’ha vista protagonista di gossip inesistenti e soprattutto della separazione dallo storico compagno Gigi D’Alessio.

Anna Tatangelo, la copertina del suo disco manda in visibilio i fan

La copertina dell’album “Annazero” vede un bel primo piano della Tatangelo, completamente senza veli ed in versione “Madre Natura”. Lo scatto ha mandato letteralmente in estasi i suoi fan che non hanno risparmiato commenti: “Ecco la nostra stupenda Fenice”, “Sei sempre più stupenda” e così via.

Annazero uscirà definitivamente il 28 maggio 2021 e conterrà in totale dieci tracce, comprensive ovviamente dei due singoli già lanciati in queste settimane. L’album segna anche il definitivo cambio di sonorità della Tatangelo che ha collaborato con rapper e produttori della scena urban.

Questa la tracklist completa dell’ultimo disco di Anna: