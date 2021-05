Il nuovo album di Anna Tatangelo è uscito oggi e la famosa cantante ha deciso di annunciarlo con uno scatto veramente hot. Vestita semplicemente di bodypainting, Anna Tatangelo è diventata immediatamente virale sui social network. Spunta, però, anche un commento che fa pensare.

Di certo non è la prima volta che una foto di Anna Tatangelo fa impazzire i social network. La cantante, infatti, è abituata a ricevere numerosi complimenti sotto i suoi scatti più sensuali (ma anche su quelli più coperti, diciamocela tutta) e spesso le sue foto diventano immediatamente virali.

Che il suo nuovo album avrebbe attirato l’attenzione lo avevamo già capito qualche giorno fa, quando Anna aveva pubblicato lo scatto di copertina.

Oggi, però, il suo ultimo post ha attirato l’attenzione non solo per lo scatto decisamente bollente ma anche per i commenti. Uno in particolare, infatti, fa molto riflettere.

Il nuovo album di Anna Tatangelo potrebbe svelare il suo nuovo fidanzato

“Fuori Anna Zero” recita la didascalia su Instagram dell’ultimo post di Anna Tatangelo, con il quale la famosa cantante annuncia l’arrivo del suo ultimo album. Si tratta di un lavoro che i suoi fan aspettavano da tempo e che si preannuncia decisamente diverso da tutti gli altri.

La lista delle canzoni e delle collaborazioni, infatti, è decisamente importante: da Emis Killa a Gemitaiz, passando per il producer Dat Boi Dee, questo album sembra rappresentare veramente un momento di rinascita per Anna Tatangelo.

Non a caso, infatti, il titolo del disco è “Anna Zero” come a significare una ripartenza completa.

Da qualche giorno, fan e personaggi famosi sono in attesa dell’arrivo dei brani ed oggi, da pochissimo, l’album è finalmente uscito.

Ad annunciarlo è stata la stessa Anna Tatangelo con una foto senza veli, nella quale la vediamo sdraiata sopra un letto di cenere rovente. Anna non indossa abiti e si copre solo con le mani. Il suo corpo è rivestito di pittura dorata e colorata: insomma, la foto fa certamente un bell’effetto!

I fan, però, hanno notato un particolare veramente interessante.

Anna Tatangelo e Livio Cori: cosa c’è tra loro?

Qualche tempo fa, ve ne avevamo parlato qui, si era molto vociferato di una presunta relazione tra Anna Tatangelo ed il rapper Livio Cori. I due, a quanto pare, si sono conosciuti su un set e, tra di loro, è nata in ogni caso una bella simpatia. Livio, infatti, figura tra i nomi presenti nel nuovo album di Anna Tatangelo: è accreditato come producer per la canzone Menomale.

Il musicista (che si definisce, sul suo profilo Instagram “Figlio della lava e del mare“) ha commentato la foto di Anna Tatangelo con tre cuori blu. Il dettaglio non è di certo passato inosservato, soprattutto perché i due non hanno mai commentato ufficialmente il loro rapporto.

Dopo la smentita, quindi, nessuno ha più saputo niente degli amori di Anna e, anzi, nessuno ha più chiesto conferme. Il commento di oggi di Livio Cori, però, ha fatto ripartire le indiscrezioni e le speculazioni.

Quei cuori saranno solo un modo per celebrare insieme l’uscita del disco? Oppure nascondono un messaggio più diretto e confidenziale, che solo i due possono capire?

Di certo c’è solo che tra Livio Cori ed Anna Tatangelo evidentemente c’è un bel rapporto: sulla sua natura, però, non abbiamo ancora certezze.

Che i due stiano insieme davvero? Bisognerà aspettare la conferma da parte di Anna Tatangelo per essere sicuri: di certo quei tre cuori (e di quel colore così particolare) potrebbero significare che tra i due c’è ben di più di un rapporto lavorativo. Quando scopriremo la verità?