Ultimamente se lo stanno chiedendo tutti: “Ma Barbara D’Urso chiude oppure no?”. Secondo le indiscrezioni c’è già il nome della sostituta.

Per tutti gli appassionati di gossip e di televisione, questa è la domanda che da qualche mese frulla in testa a chiunque e la risposta, purtroppo, ancora non arriva.

Tra programmi cancellati o ridimensionati, voci che girano e dati Auditel che la mettono sempre all’ultimo posto, sembra proprio che sia arrivato il momento, in casa Mediaset, di cambiare tutto.

L’ufficialità ancora non c’è ma, a quanto pare, gira già il nome della possibile sostituta di Barbara D’Urso e non si tratta certo di una sconosciuta.

Ecco chi potremmo vedere al posto di Barbara D’Urso sui nostri schermi.

Barbara D’Urso chiude? La sostituta c’è: si tratta di Lorella Cuccarini

Non è un momento d’oro per la famosissima presentatrice di Canale 5, Barbara D’Urso.

I suoi programmi, infatti, stanno raggiungendo nuovi record… purtroppo in negativo!

Nonostante la sua fama, infatti, Barbara D’Urso perde costantemente la “gara” contro Mara Venier che, invece, domina la domenica della TV.

Da qualche tempo, quindi, si vocifera che i programmi di Barbara D’Urso siano prossimi alla chiusura. Live – Non è la D’Urso, a sentire le indiscrezioni di Dagospia, non andrà più in onda ed ora anche Domenica Live sembra essere a rischio.

A quanto pare, poi, Pier Silvio Berlusconi non è un fan del tipo di televisione proposto da Barbara D’Urso e, quindi, adesso che i numeri sono bassi pare che ci sia in atto un vero e proprio rimpasto. Le indiscrezioni, oggi, hanno fatto circolare un nome veramente importante che siglerebbe (più o meno) la “fine” televisiva di Barbara D’Urso.

TvBlog ha evidenziato come il nome di Lorella Cuccarini sarebbe al vaglio della produzione Mediaset, che vorrebbe affidarle uno spazio per la domenica pomeriggio.

Lorella Cuccarini, oltre ad avere alle spalle una carriera decisamente importante ed essere una delle show-girl più amate dagli italiani, sarebbe perfetta per risollevare le sorti della domenica di Mediaset.

La famosa presentatrice, infatti, si è distinta per il suo lavoro ad Amici di Maria De Filippi ed ha conquistato consensi e (se ce n’era il bisogno) una grande popolarità anche tra i più giovani. Certo, di scritto e firmato non c’è ancora niente ma è chiaro che un nome così importante rappresenterebbe un vero e proprio ridimensionamento per Barbara D’Urso.

Si era già parlato di un altro nome per sostituire la presentatrice di Domenica Live: vi avevamo svelato qui di chi si trattava. Certo, non si tratta di un nome sconosciuto ma neanche di un nome così famoso come quello, uscito oggi, di Lorella Cuccarini.

Per scoprire la verità dovremo attendere ancora che arrivino gli accordi ufficiali ed il contratto firmato. Per ora, comunque, continua la picchiata degli ascolti di Barbara D’Urso e con lei i gossip e le indiscrezioni che riguardano il suo futuro.

Che sia davvero finita (televisivamente parlando) per la famosissima presentatrice? o sarà solo il momento giusto per una piccola pausa?