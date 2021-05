Elisa Isoardi sta diventando sempre più famosa e fonti ufficiali hanno dimostrato che prenderà il posto di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque

Elisa Isoardi, dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi è ormai ospite fissa a molti programmi televisivi. L’abbiamo vista a Verissimo da Silvia Toffanin, all’Isola dei Famosi come ospite fissa dopo l’uscita e pure a Live Non è la d’Urso.

Proprio con Barbara d’Urso, la situazione con la ex naufraga non è delle migliore. Si vocifera infatti che la Isoardi possa prendere il posto alla Lady Cologno.

Vediamo se è tutto vero e soprattutto come l’ha presa Barbara d’Urso

Elisa Isoardi contro Barbara d’Urso: chi condurrà Pomeriggio 5?

- Advertisement -

L’estate sta arrivando e molti programmi che ci hanno accompagnato quest’anno stanno per giungere al termine. Durante il periodo caldo verranno definiti i programmi vincenti che riprenderanno la diretta il prossimo anno e soprattutto dovranno decidere a chi andrà la conduzione di questi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Sappiamo che Barbara d’Urso tornerà il prossimo inverno con Live non è la d’Urso, ma Pomeriggio Cinque e Domenica Live sono ancora in dubbio.

La d’Urso è nel mirino dei media, perché si pensa che i suoi programmi non facciano più tanti ascolti e che siano diventati ripetitivi e noiosi. Barbara non ci sta e ha Live non è la D’Urso scoppia e decide di non stare più zitta.

“Dove l’ignoranza tace, la verità fa rumore e voi ieri avete fatto molto rumore” dice la d’Urso ai suoi telespettatori. “Ieri abbiamo fatto il 18% di share, circa 2 milioni di voi hanno guardato Domenica Live“; nonostante il sole e la diretta di Formula 1, Barbara ha avuto audience altissime.

Barbara va contro i social e afferma che Domenica Live e Pomeriggio Cinque sono programmi “vivi e vegeti“. Si sotto intende che come siano amati i programmi, sia amata anche la conduttrice.

Secondo le ultime indiscrezioni di Nuovo Tv, la Isoardi dovrebbe infatti prendere il posto della d’Urso. Elisa ha infatti salutato i fornelli della Prova del Cuoco e Antonella Clerici, conduttrice del programma appena nominato, ha salutato la ex naufraga con un piccolo spoiler. Ha affermato che ben presto vedremo la Isoardi super impegnata sul fronte lavorativo ed ecco che arriva la verità.

Elisa Isoardi è stata chiamata per condurre la versione estiva di Pomeriggio Cinque. Quindi Barbara non è spodestata dal programma, ma si prenderà una pausa per poi tornare a settembre con la versione invernale. La Isoardi ha quindi firmato con la Mediaset, salutando ufficialmente la Rai e a Settembre la vedremo anche con uno posto fisso nella conduzione in prima serata di un programma tutto suo.

Tra Elisa e Barbara non c’è quindi una competizione diretta, ma niente vieta che Elisa possa conquistare il pubblico italiano durante l’estate e rubare il posto della conduzione della D’Urso